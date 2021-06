Resgate de reféns de 'Serial killer do DF' teve disparos e tensão na mata; Veja vídeo

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que policiais de Goiás e do DF encontram três pessoas que foram feitas reféns pelo 'Serial Killer do DF', Lázaro Barbosa.



No momento em que a família é encontrada é possível ouvir quatro tiros, segundo a polícia disparados por Lázaro.



Os policiais começam a pedir que colegas e reféns se abriguem e saiam de dentro do rio. Agentes gritam, se identificando como policiais.

Em outro trecho, é possível ver os reféns sendo ajudados por policiais, que demonstram preocupação na mata fechada. "Vamos dar apoio para tirar as vítimas (do local)", diz um policial.

Veja trecho do vídeo.



Acusado de matar quatro pessoas da mesma família em Ceilândia (DF), Lázaro já trocou tiros com policiai, invadiu outra fazenda e fez uma família refém desde então, mas segue foragido. Ele tem um histórico de crimes também na Bahia,

As buscas por Lázaro mobilizam cerca de 300 policiais em cidades do DF e entorno.

Crimes

Lázaro invadiu uma chácara de uma família no Incra 9, no DF, na madrugada de 9 de junho. Ele matou o empresário Cláudio Vidal, 48 anos, e os filhos dele, Gustavo Vidal, de 21 anos, e Carlos Eduardo Vidal, de 15. Os corpos dos três tinham sinais de tiros e facadas. A polícia diz que a intenção dele era roubar o lugar, mas ele teria sido descoberto e cometeu o crime.

A esposa de Cláudio e mãe de Gustavo e Carlos, Cleonice Marques de Andrade, 43, foi sequestrada pelo bandido, que a levou depois de cometer o crime. Três dias depois, ela foi achada morta, sem roupas, em um córrego da região.

Depois disso, Lázaro fugiu para a região entre Cocalzinho e Edilândia, no Entorno do DF. Ao longo dos dias em que tem sido procurado, praticou mais assaltos a chácaras na região e baleou três pessoas - incluindo dois policiais que atuavam nas buscas.