Responsável por livraria flutuante terá que fazer vídeo sobre intolerância religiosa

A Operação Mobilização Brasil (OM Brasil), responsável pelo navio Logos Hope, terá que publicar um pedido de desculpas em jornais de Salvador e ainda gravar e divulgar um vídeo sobre o tema do racismo religioso, segundo acordo feito com o Ministério Público estadual (MP-BA). Dia antes de atracar em Salvador com sua livraria flutuante, a organização do navio fez um post no Facebook pedindo orações antes de chegar à cidade, famosa por seus "demônios".

Segundo o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado com o MP-BA, a OM Brasil deve publicar seu pedido de desculpas oficial em dois jornais impressos de Salvador ate a quarta-feira (6). A organização deve também produzir um vídeo de três minutos sobre a temática do racismo religioso, trazendo representantes de crenças variadas. O MP deve aprovar roteiro e a versão final antes da divulgação, que deve acontecer nas redes sociais e nas emissoras locais a partir de 18 de novembro. Se não cumprir a decisão, a OM Brasil fica sujeita a pagar R$ 1 mil de multa diária.

O acordo foi assinado pela coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos (Caodh), promotora de Justiça Márcia Teixeira, pela coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Proteção dos Direitos Humanos e de Combate à Discriminação (Gedhdis), promotora de Justiça Lívia Vaz e pelo advogado Isaías Andrade, que representou o presidente da OM Brasil, o pastor Geremias Bento da Silva.

A promotora Márcia Teixeira afirmou que é preciso diferenciar o direito de ter e manifestar sua crença e um discurso ofensivo. “O discurso de ódio e a intolerância são um abuso da liberdade de manifestação de crença. O direito à liberdade religiosa não pode ser usado para autorizar a discriminação”, diz.

A promotora Lívia Vaz diz que embora a mensagem não cite nenhuma religião específica, é claro que ofende os praticantes de religiões de matriz africana. “Algumas pessoas entendem que a mensagem não trouxe uma ofensa específica. Mas sabemos que, historicamente, são essas religiões que sofrem com essa associação a figuras como ‘demônios’ ou ‘diabo’”, afirma.

De acordo com dados do MP, 90% das denúncias de intolerância religiosa recebidas pelo app Mapa do Racismo têm como vítimas praticas de religiões afrobrasileiras.

Os representantes da OM dizem que o post de cunho discriminatório foi feito por integrantes da equipe alemã da empresa. Mesmo assim, diz o MP, os representantes brasileiros afirmam que vão agir para reparar os danos.

Protesto

Nesta segunda-feira (4), houve um protesto no lugar onde está atracado há dez dias o Logos Hope - navio cuja organização afirmou que a capital baiana é “conhecida pela crença das pessoas em espíritos e demônios”. A embarcação, administrada pela organização alemã de origem cristã Good Books For All (GBA), abriga a maior livraria flutuante do mundo.

Por isso, o ebó é a resposta, explica a educadora social e ekede Lindinalva de Paula, 57, uma das que está à frente do coletivo. “Estamos oferecendo nossos corpos pela cultura de paz”, adianta ela, nos primeiros minutos do ato, iniciado às 10h. E explica que as oferendas são tão criminalizadas quanto Exu, de quem afasta qualquer relação com o demônio.

“Assim como a oferenda, os orixás são demonizados e discriminados. Quase uma criminalização de nossa cultura. Para nós, do candomblé, a oferenda tem muitos sentidos. Hoje nossa oferenda é por pedido da paz que eles deveriam pregar ao redor do mundo”, diz, ainda em referência aos organizadores do Logos Hope, que ficou aberto à visitação até este domingo (3). O CORREIO não conseguiu contato com os administradores do navio, que segue atracado.

Povo de santo realiza ato em frente a navio Logos Hope, no Porto de Salvador (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Guiado por Exu

Ialorixá do Ilê Axé Abassá de Ogum, terreiro que funciona há 38 anos no bairro de Itapuã, Mãe Jaciara Ribeiro diz que o povo de santo recebeu a declaração do Logos com “toda indignação”. Nem as desculpas da GBA resolveram, diz. Jaciara garante ainda que Exu está “nadando e resolvendo”. Ela explica que, no candomblé, o visível e o invisível se misturam.

Mesmo antes de chegar Salvador, em 25 de outubro, Jaciara afirma que o Logos já sofria a influência do orixá. “Exu guiou. E ele está aqui, sobre o assentamento dele. As pessoas precisam respeitar o nosso culto, a nossa história, os orixás”, diz ela, ao citar a descoberta arqueológica afundada em uma área que fica entre a Codeba e o Ferry Boat.



Jaciara pontua, contudo, que, de cristãos a evangélicos, ateus e agnósticos, cada um sofre a consequência dos próprios atos. “O tempo é o senhor de tudo. Quem sabe as pessoas compreendam um dia que nós não cultuamos demônios e que absolutamente todos nós colhemos o que plantamos. Em nome de tudo isso, somos o ebó coletivo, vestimos branco e pedimos paz”.

Ebó

Mais do que a oferta de comida ou objeto a um orixá, arriar uma oferenda envolve sentimento e preparação, defendem pais e mães de santo. Aos adeptos das religiões de matriz africana, o ebó é sagrado desde preparação. Para além disso, é algo que pode ser ofertado tanto para o bem, quanto para o mal, explica o doutor e professor do Programa de Pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Ordep Serra.

“Uma das nomeclaturas de Exu, no candomblé,é Senhor dos Corpos. O ebó, em iorubá, significa oferenda. As pessoas julgam como sendo algo maléfico, mas isso não é verdade. Você pode fazer um ebó com a intenção A, B ou C. É um ato religioso que pode ser negativo ou positivo”, diz.

Quanto ao ebó coletivo em resposta ao post discriminatório do Logos Hope, interpreta: “Para mim, é meio que despachar o navio. Tipo ‘vai pra longe com a sua demonização’, neste caso, seria essa oferenda, mal recebida após aquela publicação”.

Assentamento de Exu na Baía de Todos os Santos (Foto: Andre Motta de Lima e Leandro Duran)

Para a professora e ekede Amanaiara Conceição Miranda, 48, a declaração feita é consequência de uma “colonização do saber”. Afirma que o “eurocentrismo”, ou seja, a valorização da cultura branca e de origem europeia, autoriza uma “investida contra religiões de matriz africana”, a exemplo do candomblé.

“Nos demos uma educação colonizadora. E isso é o que condiciona esse tipo de absurdo. Historicamente, sofremos disso, porque há uma colonização da educação”, opina.



E até quem está longe de praticar o candomblé concorda. Pastor protestante, Djalma Torres participou do início do ato. Comenta que a declaração é “péssimo gosto” e, enquanto for tolerada, “haverá guerra” entre os homens. “São afirmações pecaminosas, que não considera a pluralidade das religiões, dos povos, da própria vida”.

O pastor reflete ainda que, seja qual for a orientação religiosa, há possibilidade de praticar a crença em qualquer lugar do mundo. Djalma conclui o raciocínio ao afirmar que Salvador é de Jesus para os cristãos, Javé para os judeus e Oxalá para o povo de santo.