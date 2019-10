Ressaca da canonização: devotos lotam Osid um dia após Dulce virar santa

O dia seguinte às grandes celebrações é geralmente marcado pelo descanso. No entanto, não foi esse o cenário visto nas Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) após o domingo da canonização da Santa Dulce dos Pobres, no Vaticano, e da realização da sua primeira missa, em Roma.

A “ressaca” da santificação da baiana, em Salvador, foi marcada por uma nova enxurrada, com conterrâneos do Anjo Bom da Bahia e turistas lotando a sede das Osid e garantindo lembranças da nova santa.

Lojinha das Osid ficou lotada (Foto: Betto Jr/CORREIO)

Camisas, escapulários, livros, canecas e fitinhas eram apenas alguns dos itens que estavam à disposição na nova lojinha, reaberta neste fim de semana, e que ficou lotada durante todo o dia. O item mais procurado e o primeiro a esgotar foi a imagem da santa no tamanho de 15 cm, vendida por R$ 24.

O tempo de espera na fila chegava a 20 minutos, mas nada que desanimasse quem estava ansioso para garantir seu souvenir da santa.

“Nesse tempo que eu estou aqui na fila, já aproveitei para dar mais uma olhada em volta e achei duas canecas lindas, que já peguei para mim. Não é todo mundo que tem o orgulho de dizer que tem uma santa conterrânea. Temos que fazer jus a esta benção que recebemos, por isso, já estou fazendo minha parte e montando um altar para a santa”, conta a aposentada Rita de Castro, 70 anos.

Prateleira com imagens da santa ficou vazia (Foto: Betto Jr/CORREIO)

Visitas triplicaram

De acordo com Roberta Daltro, coordenadora administrativa do santuário das Osid, do último sábado (12) até esta segunda (14), a média de visitantes diários nas obras foi de mais de 3.500 pessoas, três vezes acima da média normal, que gira em torno de 1.500 visitantes por dia.

“A expectativa é que a movimentação aumente bastante agora, com a canonização de Dulce. O turismo religioso deve se intensificar também. Por exemplo, na vigília do dia 12 para o 13, vieram pessoas de Fortaleza e São Paulo, exclusivamente para participar das celebrações”, conta.

Maria de Lourdes é grande admiradora da santa (Foto: Betto Jr/CORREIO)

Entre tantos devotos da baiana, existe uma que não deixa de declarar a sua admiração. É o caso da aposentada Maria de Lourdes dos Santos, de 82 anos, que desde a última segunda-feira (7) visita o local todos os dias.

“Não deixei de vir nenhum dia, participei da vigília também. Está corrido, mas quando a gente faz algo com amor e boa vontade, não cansa. Ainda mais por uma causa como essa, a santificação de Irmã Dulce, algo que eu rezava diariamente para que acontecesse”, conta a aposentada, que é voluntária das Osid e devota da santa desde 1992, ano da morte de Dulce.

Para receber um fluxo tão grande de fiéis e arrecadar doações, as Osid prepararam ainda a Feira da Gratidão, que acontece até esse sábado (19). O evento conta com apresentações musicais, gastronomia, artesanato e, claro, as tradicionais missas, que serão realizadas três vezes ao dia, às 8h30, 12h, e 16h.

Apesar de tantos atrativos, o que mais atrai os olhares curiosos é mesmo a nova imagem da Santa Dulce dos Pobres, que ganhou uma auréola desde o dia da sua canonização.

Devota levou até o cachorrinho em visita ao túmulo de Dulce (Foto: Betto Jr/CORREIO)

* Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro