Ressaca do Carnaval: confira as opções para se despedir da folia

A Quarta-feira de Cinzas chegou e os foliões que já estão com saudades da folia podem se programar para as chamadas ressacas do Carnaval. Quem foi atrás do trio dos cantores Léo Santana, Denny Denan e das bandas Timbalada e Filhos de Jorge durante a folia de momo poderá rever os artistas em eventos realizados em Salvador, a partir desta sexta-feira (28).

Baile da Santinha

O cantor Léo Santana irá realizar a tradicional ressaca do Baile da Santinha, nesta sexta-feira (28), no Wet’n Wild, na avenida Paralela. Entres as atrações convidadas, estão o cantor Xand Avião e as cantoras Ludmilla e Pocah. Os ingressos custam entre R$ 45 e R$ 150 e podem ser adquiridos no site www.sympla.com.br, nas lojas do Pida (Salvador Shopping e Piedade) e na Salvador Tickets (2º piso do Shopping da Bahia).

Negra Cor de Verão

A banda Negra Cor realiza a sua ressaca de Carnaval, intitulada como ‘Negra Cor de Verão’, no sábado (29), no Projeto Tamar, em Praia do Forte, Litoral Norte da Bahia. A festa começa a partir das 20h. Os ingressos custam R$ 100 (inteira) e podem ser adquiridos através do site e na bilheteria do Tamar.

A banda Negra Cor realiza sua ressaca de Carnaval no Projeto Tamar, em Praia do Forte (Foto: divulgação)

No repertório, serão tocadas canções autorais de sucessos como Barulhinho Bom, Coração Tambor, Só Vou Fazer Amor, Jogue Tudo Pro Alto e O Pingo e a Gota, Várias Queixas, “Proposta”. Além de releituras de sons nacionais e internacionais. A abertura da festa fica por conta da cantora Mara Angels.

Ressaca dos Encontros de Verão

A ressaca dos Encontros de Verão de Denny Denan será realizada no próximo domingo (1), no Trapiche Barnabé, no bairro do Comércio, em Salvador, a partir das 17h. Os ingressos custam R$ 80 (inteira) e estão disponíveis para compra através no site www.sympla.com.br, nas lojas do Pida (Salvador Shopping e Paralela) ou na Salvador Tickets (2º piso do Shopping da Bahia).

Além do show do anfitrião, a festa contará com apresentações da banda Filhos de Jorge e dos DJs Old Boys.

O cantor Denny Denan convida o grupo Filhos de Jorge para a ressaca do projeto Encontros de Verão (Foto: divulgação)

Reguetho

A última edição dos ensaios de verão da Timbalada Reguetho será realizada no próximo domingo (1), no Candhyall Guetho Square, a partir das 17h. Os ingressos podem ser adquiridos através do site www.sympla.com.br. No repertório, a banda cantará músicas inéditas como, Chupeta, Enlouqueceu, Tá na Mulher, além dos grandes sucessos Minha História, A Latinha, Mimar Você e Toque de Timbaleiro.

Timbalada realiza último ensaio de verão (Foto: divulgação)

Bailão da Ressaca

No sábado (29), a festa ‘Bailão da Ressaca’ será realizada na Varanda do Sesi, no Rio Vermelho, a partir das 22h. Os interessados devem adquirir o couvert no local, no momento do show. O valor é de R$ 40. O evento será sob o comando do MicroTrio de Ivan Huol e a banda Limusine, que irão apresentar no repertório o melhor da música brasileira das últimas décadas, com músicas carnavalescas e os hits da Jovem Guarda.

