Restaurante Casa de Tereza reúne arte e culinária em mês comemorativo

Liderado pela chef de cozinha Tereza Paim, o restaurante Casa de Tereza comemora este mês de setembro sete anos de história. E para comemorar a data, o espaço preparou uma série de eventos que envolvem arte e culinária.

Para abrir as comemorações, a Casa de Tereza promove a partir desta terça (16) a mostra artística Os 7 Santos de Tereza, a partir das 16h, e que fica em exposição até o dia 17 de outubro.

A montagem reúne 28 artistas, de diferentes estilos e gerações, que construíram obras que representam as crenças da chef de cozinha baiana. E a ideia de reunir tantos talentos para expor no restaurante tem uma explicação: “A casa comemora sete anos, o número de artistas participantes é múltiplo de sete e sete são os meus santos”, comentou Paim.

Para ela, a intenção do projeto é criar um link entre um espaço de culinária local com outras expressões artísticas da Bahia. Entre as figuras exaltadas, estão aquelas que representam a cultura do candomblé e da igreja católica: Iansã ou Santa Bárbara; Iemanjá representada por Nossa Senhora das Águas; Oxum, sincretizada em Nossa Senhora Conceição; os Ibeji, Cosme e Damião; e Ogum, Santo Antônio, na religião católica.

O ponto alto do aniversário da casa acontece no dia 27 de setmbro, quando será feito o já conhecido caruru da Casa de Tereza. Ainda nesta terça (16), os clientes poderão comprar as artes expostas, além de outros souvenires, como canecas e azulejos, com as estampas das obras.