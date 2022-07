Restaurante Mistura promove jantar de comida indígena com cozinheira Pataxó

Há muito que a chef Andrea Ribeiro “namorava” a cozinha indígena. A potiguar que está à frente do restaurante Mistura e que teve a gastronomia italiana como escola, sempre se sentiu atraída pela ancestralidade, pela cultura e história de resistência destes povos. Entre suas muitas expedições pelo interior do Brasil em busca de produtores de agricultura familiar, descobriu um universo particular que a encantou e que a levou a mergulhar fundo na pesquisa das raízes ancestrais da comida brasileira.

Quando chegou à Aldeia Juerana, onde vivem 68 famílias que trabalham com agricultura e artesanato na zona rural de Porto Seguro, no sul da Bahia, encontrou ali o ingrediente que faltava para um projeto que há tempos fervilhava em sua cabeça: aprender com quem chegou primeiro e que tanto influenciou a cozinha brasileira. Não bastasse isso, a comunidade ainda se destacava pela forte liderança feminina, onde as mulheres são responsáveis pelo principal atributo que torna o povoado reconhecido: sua culinária.

Bolo de puba na palha (Fotos: Andréa Ribeiro)

A receita começava a tomar forma: ingredientes orgânicos, maior valorização da terra, da natureza e das nossas origens. Aproximou-se da comunidade, passou a interagir com as mulheres, aprendeu as formas que elas preparam e se relacionam com sua comida e começou a desenvolver um projeto gastronômico e cultural de valorização das comunidades indígenas. Eis que no próximo dia 4 de agosto, às 19h30, a chef estará concretizando seu projeto, comandando, juntamente com a cozinheira indígena da Aldeia Juerena, Tamikuã Nicacio, no Mistura Contorno, o Jantar das Origens que será harmonizado com vinhos brasileiros.

As chefs Andrea Ribeiro e Tamikuã Nicácio na Aldeia Pataxó

O menu, em nove etapas, custa R$ 280,00, e toda a renda será revertida para a aldeia. O evento será embalado pela apresentação da cantora e musicista indígena, Isadora Kerexu, do Povo Maxakali.

“Queria fazer um jantar que representasse as origens do Brasil e que ajudasse a conscientizar as pessoas perante o que vem acontecendo com os povos indígenas, especialmente agora, contribuindo para valorizar os guardiões das florestas e, consequentemente, do planeta, pois todo nosso conhecimento e cultura ancestrais, da nossa floresta, raízes e plantas estão nas mãos deles”, diz Andréa Ribeiro. O cardápio foi todo desenvolvido pelas cozinheiras Andrea Ribeiro e Tamikuã Nicácio - filha de um dos principais fundadores da aldeia e uma forte liderança Pataxó - e foi acompanhado e aprovado pela Cacique Yamani Pataxó.

“Aprendi muito com o convívio harmonioso que os indígenas têm com a natureza, de como eles fazem uso da palha na cocção; de folhas, como a de Patioba; da brasa e da força do fogo, sempre respeitando a natureza e a Mãe Terra, nos levando a refletir que todos nós temos que nos conscientizar da importância de preservar as florestas” - chef Andrea Ribeiro

A proposta, conta Andréa, é apresentar um menu que valoriza produtos e ingredientes derivados da mandioca, produzidos na própria aldeia, como tapioca, farinha puba, aipim, inhame e cará, além do coco, abóbora, urucum, jenipapo e outros. Tudo virá diretamente da aldeia. “Aprendi muito com o convívio harmonioso que os indígenas têm com a natureza, de como eles fazem uso da palha na cocção; de folhas, como a de Patioba; da brasa e da força do fogo, sempre respeitando a natureza e a Mãe Terra, nos levando a refletir que todos nós temos que nos conscientizar da importância de preservar as florestas”, conta.

Andrea Ribeiro explica ainda que tudo o que viu e viveu na temporada em que ficou na comunidade, é simbolizado pela árvore que dá nome à aldeia, Juerana, que, segundo ela, também recepciona os visitantes com uma mensagem de resistência, renovação e preservação da natureza sagrada e reverenciada. “Ela seca por um tempo e depois floresce novamente, ajudando a entender um ciclo que ensina a estar unido para vencer desafios”.

Preparo da galinha caipira na panela de chão

E união e trocas não faltaram no convívio entre elas. A relação com a comunidade Pataxó foi tão forte que as mulheres da aldeia a convidaram participar da organização e do processo de preparo dos pratos da festa de aniversário da aldeia. Assim, Andrea conseguiu acompanhar e fazer parte da produção dos alimentos, resgatando suas próprias origens ao cozinhar para todos os indígenas a receita do "arroz da terra" da sua mãe, mexido com o caldo de galinha caipira. “Foi um sonho realizado que quero retribuir dividindo com todos o aprendizado que adquiri lá, sobretudo a generosidade e espírito de união”, conclui.

Mulheres da Aldeia Pataxó Juerena

O Menu:

Aperitivos: Pães de Jenipapo/ Cawi: caldo fermentado de aipim/ Tapioca com caranguejos e coco.

Pratos: Aviu de milho verde com camarão voador/ Atum com cará/ Batata doce na brasa com carne seca no moquém/ Escabeche com pirão de peixe e vinagrete/ Javali com urucum, cuscuz, cará e agridoce de manga Galinha caipira com arroz da terra/ Guaiuba na folha da patioba moqueado com vatapá e farinha de puba.

Doces: Bolo de puba na palha Tapioca assada com leite de coco Caramelo de Jenipapo Doce/ de abóbora com coco/ Clássico Siricaia/ Sorvete de mangaba com melaço de cana e banana Café coado com biscoito de mel/ uruçu

SERVIÇO

Jantar das Origens

Dia 04/08, às 19h30

Restaurante Mistura Contorno

Quanto: R$ 280,00 por pessoa

Reservas limitadas a 80 pessoas, com venda antecipada - (71) 2132-8277 / WhatsApp e (71) 2137-0741 - e mesas compartilhadas, incentivando uma conexão ancestral que recebam todos.