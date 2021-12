Restaurante recém-inaugurado na Pituba aposta nas cozinhas japonesa e chinesa

Desde que a cozinha japonesa virou moda no Brasil, a maioria dos restaurantes de comida chinesa passou a incluir os sushis, sashimis e temakis nos seus cardápios. Mas embora ambas sejam de origem oriental, as duas guardam profundas diferenças entre si, o que reflete quase sempre no resultado dessa mistura que nem sempre é exitosa.

(Divulgação)

Menu chinês aposta nos clássicos

Não é caso do Oriental Prime, restaurante que abriu as portas no final de semana passado - operando ainda em sistema soft opening - na Pituba. A casa, comandada pelos empresários Alexandre Romano, Bruno de Paula e João Pedro Calasans, aposta nas experiências que trazem de suas passagens por casas das duas especialidades.

(Divulgação)

Sashimis são apresentados em louçaria elegante

O espaço, com vista para o mar, ocupa dois pavimentos e tem um projeto arquitetônico moderníssimo, assinado por Luís Claudio Motta, que investiu num ambiente moderno, com poucas pinceladas de referências culturais dos dois países, mas que deixam claro ao visitante que ele está num restaurante oriental.

(Divulgação)

Combinados requintados da cozinha japa

O cardápio, bem elaborado por uma equipe de cozinha experiente, cuja maioria tem passagem por bons restaurantes das duas especialidades, aposta nos pratos clássicos, mas não abre mão de criações autorais apresentadas com requinte. É o de alguns dos combinados de sushis e sashimis que chegam à mesa imersos em nuvens de fumaça de gelo seco. Um deleite para os olhos.

(Divulgação)

Porco xadrez apimentado com castanhas

Dentre as novidades do cardápio chinês está o mix de rolinhos salgados que vem com quatro sabores: os tradicionais primavera (repolho e carne) e queijo, além de frango com queijo e o especial de camarão não pode ser dispensado. Os rolinhos ganham também uma versão de sobremesa com recheios de chocolate e Romeu e Julieta (goiabada e queijo).

(Divulgação)

Arroz shop suey colorido

Outra novidade do cardápio da cozinha chinesa é o frango crocante empanado com molho de gengibre. O prato, com ou sem o molho de gengibre, cebolinha, óleo de gergelim, shoyo e Ajinomoto, é uma boa pedida para beliscar. Especialmente se for acompanhado de uma cervejinha gelada.

(Divulgação)

Frango crocante empanado com molho de gengibre

Os clássicos, como o porco ou frango xadrez apimentado com castanha, estão lá, assim como o Família Feliz que mistura carne bovina, suína e camarão e legumes e é um dos mais pedidos em qualquer restaurante da especialidade. Vale ressaltar a apresentação do arroz shop suey que chega à mesa com um colorido vibrante que revela o frescor das hortaliças.

(Divulgação)

Menu da cozinha japonesa

Esta semana, a casa passou a oferecer o serviço de delivery através de aplicativo. Claro que isso é confortável para quem prefere comer em casa, mas não dispensa uma ida para conhecer a belíssima estrutura da casa apreciando o mar.

Serviço:

@orientalprimerestaurante

R. Espírito Santo, 20, Pituba

Tel. (71) 2137-5090