Restaurantes preparam menus especiais e outros mimos para o Dia dos Namorados

Após um jejum de dois anos, os restaurantes baianos voltam a celebrar uma das datas mais esperadas do calendário: o Dia dos Namorados. Dia de casa cheia, de casais trocando juras de amor e de oportunidade para os empresários do setor garantir um bom faturamento, especialmente num momento tão especial como este de quase pós-pandemia. Mas atrair o público, com o crescimento cada vez maior da concorrência, não é tão simples assim. Afinal, os enamorados costumam sim procurar estes estabelecimentos para celebrar a data, mas também gostam de ser mimados, de viver experiências especiais.

(Divulgação)

Taglioni com cogumelos frescos do La Pasta Gialla

E para isso, os chefs e donos de restaurantes se esmeram para entregar um serviço impecável, seja oferecendo menus especiais seja preparando surpresinhas para os apaixonados. Como as opções são muitas, o que muitas vezes dificulta a escolha, o Correio fez uma curadoria e elencou aqui um roteiro com os melhores lugares para festejar a data. A decisão é sua, mas vale considerar o ambiente, levando em conta o clima romântico do lugar, ou simplesmente elegendo o menu que melhor agrada ao casal.

(Divulgação)

Mousse de maracujá do mato, camarão em mil folhas de aipim e creme de caju - Restaurante 705

O Bella Napoli, por exemplo, que este ano está completando seis décadas, preparou um cardápio especial para a noite do sábado (véspera do Dia dos Namorados) que também será servido no almoço do domingo. O menu custa R$ 143,00 por pessoa e consta de entrada, prato principal e duas opções de sobremesa, além de uma taça de vinho tinto italiano. Para quem gosta muito da cozinha italiana, outra boa escolha é o La Pasta Gialla que também está com menu especial para o Dia dos Namorados, servido durante todo o fim de semana, inclusive no almoço. O menu é composto de entrada, prato principal e sobremesa.

(Divulgação)

Lagosta com emulsão de baunilha do Chez Bernard

Quem gosta de novidade e obra de arte, o cenário perfeito é o Bistrô das Artes, que fica no Carmo. Por lá, a chef Karine Poggio criou um especial com direito a boa gastronomia e música ao vivo para embalar os enamorados no sábado e domingo. Já no sofisticadíssimo Manga, os chefs Dante e Katrin Bassi criaram um menu degustação especial em 11 etapas que será servido no jantar do sábado (11). Tem ainda o Chez Bernard, o Carvão, o Vini Figueira, o 705 e muito mais. Confira nossas sugestões, eleja o que mais agrada ao casal e bom proveito.

(Divulgação)

Cone crocante com tartar de lagosta

A escolher:

Chez Bernard: Menu em cinco etapas servido exclusivamente no jantar do dia 12, com entradas, pratos principais, sobremesa e bebidas não alcoólicas. O valor por pessoa é R$ 290, com pagamento antecipado.

Reservas 71 3328 1566 ou 71 99911 1130.

Carvão: Menu em cinco etapas, com uma taça do espumante Lírica Crua de boas-vindas. O restaurante servirá o cardápio no jantar de 11 e 12 de junho, com reserva. Valor: R$ R$ 269 por pessoa. Reservas: (71) 99632-8682.



Vini Figueira: Menu no dia 12 de junho, mediante reserva. Custo sob consulta – Reservas: 71 99380-0045.

Origem: Menu degustação especial no dia 12 de junho com espumante de boas-vindas. Valores: R$320,00 (+ serviço), sem bebidas; R$520,00 (+ serviço), harmonizado. Reservas: 71 99202-4587

Ori: Jantar especial nos dos dias 11 e 12 de junho com menu degustação em cinco tempos e taça de espumante de boas vindas. Custo R$ 250 (+ serviço) por pessoa. Reservas: 71 3276-3140 ou 98890-8357.

705 Restaurante e Bar: Na véspera, dia 11 de junho, no jantar, e no Dia dos Namorados, domingo, 12, no almoço e jantar. Cardápio aberto sob reserva. 71) 3901-3705 ou 71 99723-0705.



Casa de Tereza: Menu Denguinho 2022, disponível para o almoço e jantar nos dias 11, e 12. O menu sai a R $180,00 por pessoa. Reservas: 71 99170-6475



Fasano Salvador: Menu em três tempos com entrada, prato principal e sobremesa. Reservas: 71 2201-6383



Almacen Pepe: Menu especial disponível no jantar dos dias 11 e 12 de junho. O valor por casal é de R$ 298,00. Reservas: 71 3356 2486



Manga: Menu degustação especial em 11 etapas, com reservas para o jantar no sábado, 11 de junho. Valor: R$ 280 por pessoa. Reserva: 71 3506-2744 | 71 9143-1310.

Pasta em Casa: Menu em quatro tempos em duas sessões (11) e (12), das 19h às 21h e das 21h30 às 23h30. Custa R$ 350 para o casal, com opção de um prato por pessoa, exceto para o primeiro tempo, que é compartilhado. Reservas: 71 3334-7232 ou 71 99904-2244.

Bella Napoli – Menu especial por R$ 143, por pessoa com entrada, prato principal, sobremesa e uma taça de vinho italiano. Reservas: 71 3354 1962



La Pasta Gialla – Menu especial com entrada, prato principal e sobremesa. Custo: R$ 189,90 por casal. Reservas: 71 98145 0075



Bistrô das Artes – Menu da entrada, prato principal e sobremesa: Valor por pessoa: R$ 139,00. Reservas: 71 98344 4478