Restaurantes preparam menus especiais para o Dia das Mães com entrega a domicílio

Mais um Dia das Mães sem abraço, sem beijos e sem aquele tradicional almoço preparado por ela para reunir toda a família. São tempos difíceis, sabemos, mas há de passar.

(Divulgação)

O Nozu Delivery tem várias opções de combinados de comida japonesa

Enquanto não passa, que tal um daqueles encontros virtuais que se tornaram tão comuns nos dias atuais? E regados a boa comida, claro, afinal disso, enquanto ainda podemos, não iremos abrir mão da tradição.

(Divulgação)

Tagliatele de pomodoro e basílico está no menu especial do La Pasta Gialla

E como não vai ter “avental todo sujo de ovo”, podemos minimizar essa cena que, convenhamos, não precisamos mais assistir, e pedir um almocinho especial preparado por bons chefs para a ocasião?

(Rafael Gomes Guimarães/Divulgação)

De cordeiro ou de porco, os pernis da chef Joelia Simples são boa opção

Pois é, essa é a nossa sugestão para aliviar a saudade de celebrar o Dia das Mães. Para quem não vai poder passar a data juntinho, uma dica é pedir a comida do restaurante que ela mais gosta e mandar entregar na casa dela. Tenho certeza que ela vai gostar.

(Leonardo Freire/Divulgação)

O duo de aves do Manga é um dos pratos do menu do Dia das Mães

Fizemos uma criteriosa curadoria e elencamos aqui algumas sugestões de bons restaurantes e bufês que estão trabalhando como o sistema delivery neste dia. Escolha o que se se encaixa no perfil da sua mama e faça esse carinho a ela.

(Leonardo Freire/Divulgação)

O Manga também preparou bolo especial para o Dia das Mães

De pratos tradicionais, como o pernil de caprino ou suíno, a iguarias mais descoladas como uma barca de sushi, de comida a caseira a pratos autorais, os restaurantes se prepararam bem para não deixar as mães, e claro, os filhos também, na mão.

(Divulgação)

O Bacalhau gratinado é uma das apostas do menu de Fernanda Possa

Então escolha o menu do seu agrado – e do dela - e peça aos deuses para que no ano que vem estejamos todos vacinados e agarradinhos na saia da mamãe, que é o que todos nós queremos e merecemos. Mas faça logo sua encomenda porque a demanda está grande e os restaurantes estão fazendo as reservas com boa antecedência para atenderem a todos. Parabéns a todas as mães e bom apetite!

ONDE PEDIR:

@orisalvador

@restauranteamado

@pernildajoe

@nozudelivery

@lapastagiallassa

@restaurantealfredoro

@coffeetownsalvador

@mangarestaurante

@chezbernard

@fernandapossagastronomia

@vinifigueiragastronomia