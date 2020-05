Restrições são suspensas na Boca do Rio e no Centro; 3 bairros são incluídos

O prefeito ACM Neto anunciou nesta segunda-feira (18) que vai suspender as medidas restritivas na região do Centro e na Boca do Rio por conta da boa resposta dos dois locais. As medidas duraram sete dias e buscavam reduzir a disseminação rápida do novo coronavírus. Três novos bairros foram incluídos: Lobato, Liberdade e Bonfim.

Segundo o prefeito, os comerciantes ambulantes das regiões em que as medidas serão suspensas precisam seguir regras no retorno: uso obrigatório de máscaras faciais, distribuição de álcool em gel e manter distância mínima de três metros entre as barracas.

A prefeitura vai continuar monitorando os locais em que as medidas deixam de funcionar e pode retomar as restrições caso perceba uma piora. "Se as coisas regredirem, a gente volta. Vai depender muito da população, do morador e principalmente do comerciante, que é o mais interessado nas medidas. Se houve respeito nas regras, não vamos ter que impor novas medidas nessas regiões. Se houver uma regressão e uma piora no quadro, não há dúvida de reincluir as medidas mais restritivas", explicou Neto, em coletiva hoje.

Com o anúncio, a partir desta terça as medidas restritivas estarão suspensas na Boca do Rio e nas avenidas Joana Angélica, Sete de Setembro e Carlos Gomes. Já os novos bairros devem se adequar até quarta, quando começam a valer as restrições.

Os bairros com as medidas só podem manter abertos mercado, farmácia, agência bancaria, lotérica, deliverry, repartições públicas, clínica veterinária, serviços de imagem e radiologia, atendimento de tratamento contínuo e laboratório de imagem.

A região de Plataforma, que começou as restrições ainda na primeira etapa, vai continuar com as medidas por mais sete dias. A Pituba, quarto bairro da primeira etapa, começou mais tarde as restrições e ainda tem decreto válido.