Resultado do teste para covid-19 de Bolsonaro sai nesta terça-feira

O resultado do exame que detecta o coronavírus, realizado pelo presidente Jair Bolsonaro, vai ser divulgado nesta terça-feira (7). Ele fez a coleta do exame nessa segunda-feira (6), em um hospital de Brasília, após apresentar sintomas da doença.

“O presidente apresenta, nesse momento, bom estado de saúde e está em sua residência”, diz a nota divulgada pela Secretaria Especial de Comunicação Social.

Em março, Bolsonaro informou ter feito dois exames para detecção da covid-19 e ambos deram negativo.

Aos 65 anos e, portanto, dentro do grupo de risco, o presidente disse à CNN ontem que está com 38°C de febre e 96% de taxa de oxigenação no sangue, e contou que está tomando hidroxicloroquina.

Por causa dos sintomas, a agenda do presidente para o restante da semana está cancelada.

A apoiadores, ao retornar à residência oficial do Palácio da Alvorada, Bolsonaro havia informado que fez uma radiografia do pulmão e que iria se submeter a exame para detecção da covid-19. Em vídeo registrado por um apoiador, publicado pelo portal G1, o presidente afirmou que “está tudo bem”.

"Eu vim do hospital agora, fiz uma chapa do pulmão, tá limpo o pulmão, tá certo? Vou fazer o exame do covid agora pouco, mas está tudo bem", comentou.

Bolsonaro confirmou à CNN que fez também a ressonância magnética dos pulmões. O presidente reafirmou que este exame não identificou problemas.