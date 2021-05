Resultado provisório da seleção para vacinadores em Salvador é divulgado

O resultado provisório com a lista de técnicos de enfermagem para atuarem na vacinação contra a covid-19 em Salvador foi divulgado pela prefeitura. Os profissionais participaram de um Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Ao todo, serão contratados temporariamente 250 profissionais, através do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). O reforço de pessoal já estava previsto no Plano Municipal de Imunização.

“Somos uma das capitais do Brasil que mais tem avançado na vacinação do público prioritário. Tudo isso porque montamos uma estrutura de logística eficiente e estamos com as equipes empenhadas em realizar a vacinação de forma acelerada”, destaca o secretário da SMS, Leo Prates.

A lista também está disponível no Diário Oficial do Município (DOM), publicado na última quarta-feira (26).