Revival de 'Dexter' estreia em 7 de novembro; veja trailer

O revival da série Dexter vai estrear em 7 de novembro e terá 10 episódios. Agora, o seriado vai se chamar Dexter: New Blood. A série encerrou originalmente em 2013.

As novidades foram anunciadas no domingo (25), na versão virtual da San Diego Comic-Con. Veja o primeiro trailer:

O protagonista Michael C. Hall, que viveu Dexter ao longo da série, vai voltar ao papel. Hall também é produtor executivo do revival. Na convenção, foi revelado que Deb (Jennifer Carpenter) e Trinity (John Lithgow) também farão participações. O responsável por comandar a série será Clyde Phillips, que já foi o showrunner nas quatro primeiras temporadas de Dexter.

Os novos episódios vão retomar uma década depois do desaparecimento de Dexter Morgan no Furacão Laura, revelando que o personagem agora vive com uma nova identidade longe de Miami.

Dexter teve oito temporadas acompanhando Dexter Morgan, um especialista forense do Departamento de Polícia de Miami que também era um assassino com dificuldade para controlar seu instinto criminoso.

Lançada em 2006, a série foi um grande sucesso e teve início forte, mas ao longo das temporadas a qualidade foi variando e o episódio final, em que Dexter mata a irmã, Debra (vivida por Carpenter) e vai viver uma vida de lenhador, foi bastante criticado.