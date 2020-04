Revoltada, mulher fica nua após ser abordada por PM: 'me larga, sua infectada louca'; vídeo

Uma mulher realizava tranquilamente um cooper pela Praia do Recreio, no Rio de Janeiro, quando um grupo de policiais militares se aproximaram dela para explicar que ela deveria ir para casa por conta da quarentena. Revoltada, ela começou a gritar com os PMs e, em seguida, abaixou a parte de baixo do biquini em forma de protesto.

Recusando-se a abandonar a sua corrida diária pelas areias cariocas, ela começou a ofender uma policial mulher que participava da abordagem. '"Me larga, sua infectada louca", berrou ela em vídeo que viralizou na internet.

Mesmo com os gritos, os policiais tentaram novamente abordá-la, que continuou resistindo e repetindo o ato de abaixar o biquíni, revelando as partes íntimas.

A cena aconteceu nesta quinta-feira (09) e a mulher precisou ser levada para a delegacia, informa o G1. Mesmo detida, a mulher manteve o “comportamento alterado, xingando, gritando e ameaçando a oficial condutora da ocorrência”, segundo os policiais.

A mulher foi autuada por desacato, infração de medida sanitária preventiva e ameaça.