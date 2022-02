Revoltado por não receber primeiro pedaço do bolo, homem ameaça esposa

Segundo a tradição, o convidado mais especial da festa recebe a primeira fatia de bolo. Justamente por isso um homem de 34 anos ficou revoltado a não receber o pedaço no aniversário de sua esposa em Sinop, no Mato Grosso do Sul, neste domingo (13).

Ele começou a ameaçar a mulher, de 32 anos, e os outros convidados. Em seguida, ele se retirou da festa. Mas, logo depois, teria voltado para tentar invadir o local e agredir a mulher, mas foi impedido pelos convidados.

A polícia foi acionada e, durante buscas pelo bairro, encontrou o suspeito escondido atrás de uma árvore.

Ele foi detido e encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.