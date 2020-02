Rezadeira é morta após atender bandido em Teixeira de Freitas

Uma idosa foi assassinada com um tiro na cabeça dentro de casa no município de Teixeira de Freitas, no Extremo-Sul do estado, nesta segunda-feira (24). Os bandidos entraram no imóvel com a permissão da vítima, cometeram o crime e fugiram em seguida. O marido dela também foi baleado, mas escapou com vida.

Segundo a Polícia Civil, Maria das Graças Catarina Oliveira, 70 anos, era conhecida por ser rezadeira. Nesta segunda-feira, dois homens em uma moto chegaram à casa dela, no bairro São Lourenço, e um deles pediu que fizesse uma reza. A idosa fez o que ele pediu e assim que concluiu foi morta com um tiro no rosto.

O marido dela, que estava próximo, acabou levando um tiro no quadril e está internado no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. A Polícia Civil informou que os autores do crime já foram identificados, mas ainda não foram presos.