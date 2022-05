Rezende recebe o terceiro cartão amarelo e desfalca o Bahia contra a Tombense

Depois de vencer a Ponte Preta por 2x1 e retomar a liderança da Série B, o Bahia foca agora no seu próximo compromisso pelo Brasileirão. Na sexta-feira (27), o Esquadrão visita a Tombense, em Minas Gerais. O técnico Guto Ferreira vai ter um desfalque importante no duelo.

Um dos destaques da equipe, o volante Rezende recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora da partida. Entre as opções, Guto tem Emerson Santos e Lucas Falcão para o setor. A tendência é de que o primeiro fique com a vaga.

Por outro lado, o treinador vai ter o retorno do meia Daniel. Também pelo terceiro amarelo, o camisa 10 ficou fora do confronto com a Ponte Preta. Na ocasião, Warley foi o substituto, mas fez uma estreia discreta.

O elenco tricolor ganha folga neste sábado (21), e se reapresenta no domingo (22), quando iniciará a preparação para o jogo com a Tombense. O Esquadrão vai ter a semana cheia para ajustar a equipe antes do duelo.