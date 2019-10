Ricardo Amorim: 'Estou convencido de que esta é a hora certa para investir no Brasil'

Nos últimos anos, o Brasil passou por uma das maiores crises econômica e financeira de sua história. Como resultado disso, boa parte dos brasileiros estão pouco otimistas com o futuro do país e mais conservadores na hora de investir. Entretanto, na visão do economista e apresentador do Manhattan Connection da GloboNews, Ricardo Amorim, o pensamento deveria ser justamente o oposto, já que, para ele, este talvez seja o melhor momento possível para que as oportunidades apareçam.

"Nós estamos no lugar certo na hora certa. Alguns estudos mostram de que os grandes emergentes, como o Brasil, representarão 75% do crescimento global nos próximos anos. Além disso, a crise que nós passamos recentemente reflete o passado e não o futuro. Nós já voltamos a crescer e gerar emprego. Eu estou convencido que a hora certa é agora", afirmou o economista, que foi uma das atrações do primeiro dia do Innova Summit, evento de inovação que acontece até sábado (5), em Brasília.

Para Ricardo, que é a figura mais influente no LinkedIn e foi considerado pela Forbes como um dos 100 homens mais importantes do Brasil, um dos grandes motores do crescimento será o investimento externo. Como argumentos, ele aponta o alto valor do Dólar em relação ao Real e as potencialidades do mercado brasileiro.

"Brasil, Índia, China e Indonésia, por exemplo, são países emergentes e de grande população. Mercados fortíssimos. Nenhuma empresa do mundo hoje pode se dar ao luxo de não investir nestas praças. Esta categoria de nação representará 75% do crescimento do mundo nos próximos anos. A Europa está em crise e os EUA já estão saturando também. As oportunidades moram aqui. Só uma crise global, e se Bolsonaro não brigar com todos os investidores estrangeiros, o que é uma possibilidade, que este dinheiro não chegará por aqui"

O otimismo de Ricardo é tamanho que nos últimos dois anos ele montou três empresas. E ele defende que justamente este "timing" correto é o principal ponto para que um investimento seja bem sucedido.

"Uma pesquisa mostrou que 42% do que faz uma nova empresa ou qualquer investimento dar certo é o timing. Por exemplo: quem comprou Bitcoin lá no começo multiplicou seu dinheiro, já quem deixou para investir mais tarde, quando já custava R$ 20 mil quebrou a cara", exemplifica.

Innova Summit

Começou nessa quinta-feira (3) o Innova Summit, maior feira de inovação da América Latina. Além de Ricardo Amorim, hoje também se apresentaram no auditório principal do Centro de Convenções Ulysses Guimarães em Brasília o maestro João Carlos Martins, Lindália Reis (Head Programas de Inovação FGV), Bruno Stefani (Head de Inovação Ambev na América Latina), Rodrigo Galvão (CEO Oracle), Rick Chesther (Youtuber e ex-ambulante), Alice Ferraz (Head Customer Experience XP Investimentos) e Nelson Novaes Neto - CTO e Sócio C6Bank.

Nós próximos dois dias também subirão ao palco nomes como Florence Bauer (Representante do UNICEF Brasil), o jornalista Caco Barcelos, Thiago Nigro - o "Primo Rico" -, Andrea Iorio (CDO L'oreal e ex-CEO Tinder) e o fundador e CEO do KondZilla.

