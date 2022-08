Ricardo Goulart treina como titular do Bahia para jogo contra o Vasco

O técnico Enderson Moreira já começou a desenhar o provável time titular do Bahia que entrará em campo domingo (28) diante do Vasco, na Fonte Nova, pela 26ª rodada da Série B. O treinamento na tarde desta quinta-feira (25) foi marcado pelos trabalhos táticos, em que Enderson escalou seu onze inicial. Entre os escolhidos, estava Ricardo Goulart.

O técnico promoveu alterações no time ao longo da atividade. Em seguida, o elenco praticou cruzamentos pelas laterais, troca de passes de frente para a grande área e finalizações.

Um possível time para o jogo tem: Danilo Fernandes, Marcinho, Ignácio, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Rezende, Daniel e Ricardo Goulart; Jacaré e Davó.

O atacante Caio Vidal, recém-chegado do Internacional, seguiu com mais um treino físico e tático especial, separado do restante do grupo. Ele não enfrentará o Vasco no fim de semana.

Pelas redes sociais o clube também publicou um vídeo que mostra o treino específico dos goleiros durante a tarde desta quinta.

O elenco retorna ao CT na tarde de sexta para mais uma sessão de treinamentos, a penúltima antes do duelo contra os cariocas.

???? Mais uma tarde de trabalhos para o jogo contra o Vasco #BBMP pic.twitter.com/7TRhIRqR5X — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) August 25, 2022