Ricardo Salles sobrevoa áreas do litoral da Bahia com manchas de óleo

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobrevoou nesta quarta-feira (16) as praias da Bahia para acompanhar a situação das manchas de óleo no mar. Equipes de limpeza atuam para remover o material.

O gestor da pasta ainda vai visitar outras localidades na região afetada pelo óleo. Em Salvador, Salles visitou o Grupo de Acompanhamento e Avaliação (GAA) do plano nacional de contingência, formado por Marinha, pelo Ibama e pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Em postagem nas redes sociais, o ministro afirmou que as manchas de óleo aparecem em pontos específicos e são retiradas pelas equipes de limpeza. Entretanto, Salles ressalta que não se consegue visualizar e identificar o óleo no mar, apenas quando toca a costa, seja nas praias ou nos rochedos. “Trabalho intenso que continua”, escreveu.

Estamos em sobrevoo do litoral da Bahia. Acompanhamento das manchas e equipes de recolhimento. Daqui direto para outras localidades pic.twitter.com/4o2PEPLsJf — Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) October 16, 2019

De acordo com ele, o governo não poupa esforços para lidar com o problema ambiental, apontado por Salles como um caso sem precedentes. Por não se saber a origem do ponto de vazamento, as ações de prevenção são dificultadas.

“Medidas de contenção que podem ser pertinentes nos casos de acidentes que tem origem conhecida, não são necessariamente pertinentes no caso de poluição difusa, como vemos por aqui”, afirmou. Segundo ele, todas as iniciativas necessárias para a identificação do óleo, recolhimento e destinação dos resíduos são adotadas desde o início de setembro.

Na visita ao centro de coordenação de defesa de área da Marinha, onde está instalado o GAA, o ministro assistiu à apresentação sobre o andamento das ações de respostas e conheceu as atividades planejadas para esta quarta, segundo o Contra-almirante da Marinha Rodolfo Saboia, coordenador operacional local do grupo.

Óleo na capital

Um balanço divulgado pela Limpurb às 20h desta quarta-feira (16) estima que 15 toneladas de óleo foram retiradas da Praia da Pituba e do Jardim dos Namorados durante todo o dia. Além disso, outras 7 toneladas e 660 quilos da substância foram recolhidas das praias Jardim de Alah, Boca do Rio, Stella Maris e Praia do Flamengo. A pesagem do material recolhido ainda não foi concluída.

O óleo se espalhou no litoral nordestino desde setembro e chegou a Salvador na última quinta (10). No bairro da Pituba, as pelotas de petróleo foram encontradas na manhã desta terça-feira (16), num trecho de cerca de 800 metros na altura das ruas Piauí e Pará. As manchas também voltaram a aparecer nas praias do Jardim de Alah e no Jardim dos Namorados.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro