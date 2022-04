Rildo pede Bahia de cabeça em pé após derrota: 'Tem muito campeonato'

A invencibilidade que o Bahia ostentava na Série B do Brasileirão chegou ao fim. Na noite desta sexta-feira (29), o tricolor demonstrou muita dificuldade no ataque, desperdiçou as chances que teve e foi derrotado por 1x0 pelo Ituano, fora de casa.

Depois do jogo, o atacante Rildo lamentou o revés. O jogador disse que já esperava uma partida difícil e afirmou que o time não pode abaixar a cabeça.

"A gente sempre entra para ganhar, ficamos tristes pela derrota. Sabíamos que ia ser difícil, sabíamos que teríamos dificuldade, mas é erguer a cabeça. Tem muito campeonato pela frente, sabemos do nosso potencial. Não é à toa que somos líderes", afirmou.

O tricolor segue na liderança da Série B, com 10 pontos em cincos jogos, mas pode ser ultrapassado por Sport, Grêmio, Chapecoense e Cruzeiro que ainda entram em campo no complemento da 5ª rodada. Todos jogam no sábado. Como os dois últimos se enfrentam, o tricolor não corre risco de sair do G4.

O próximo compromisso do Esquadrão será terça-feira (3), contra o Londrina, na Fonte Nova, pela 6ª rodada.