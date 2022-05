Ring girl do UFC fatura mais do que Charles do Bronx e Gaethje

Brittney Palmer virou um rosto conhecido do UFC. Mas não por disputar lutas, e sim por, desde 2011, ser ring girl, aparecendo no intervalo dos combates carregando uma placa com o número dos rounds. A americana, aliás, pode se vangloriar por faturar mais que lutadores famosos do Ultimate.

Segundo o jornal britânico The Sun, a modelo de 34 anos tem um patrimônio líquido de 4 milhões de libras (R$ 25,2 milhões). O valor é maior do que Charles do Bronx e Justin Gaethje, que fizeram o evento principal do UFC 274. O brasileiro, que venceu o rival por finalização, possui 2 milhões de libras (R$ 12,6 milhões). Já Gaethje tem 3 milhões de libras (R$ 18,9 milhões).

A imprensa especializada aponta que as ring girls ganham US$ 5 mil (quase R$ 26 mil) por evento do UFC. Mas essa não é a única fonte de renda de Brittney. A modelo é artista plástica e cobra mais de 20 mil libras (cerca de R$ 126 mil) por seus quadros. Entre os retratados estão McGregor, Jimy Hendrix, Bob Marley e David Bowie.

O patrimônio dela também deve aumentar em breve: a americana abriu uma conta no OnlyFans, plataforma que permite que assinantes tenham acesso a fotos e vídeos exclusivos. Brittney, aliás, foi capa da Playboy em 2012 e foi três vezes escolhida a Ring Girl do ano, em 2012, 2013 e 2020.