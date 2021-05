Rio: helicóptero de TV é alvejado durante tiroteio, e piloto é baleado de raspão

Um helicóptero da TV Record foi alvejado e o piloto foi atingido de raspão na manhã desta sexta-feira (28), quando sobrevoava o Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro.

Segundo o G1, o piloto Darlan Santana foi atingido na panturrilha direita. Ele fez um pouso de emergência no anexo do Estádio Nilton Santos (Engenhão) e lá mesmo foi atendido de socorro por médicos do Samu.

Depois, o piloto foi levado para o Hospital Salgado Filho, no Méier, para receber atendido mais completo. Ele tem estado considerado estável.

Imagens mostram que o vidro frontal do helicóptero foi quebrado pelos disparos. A delegacia de São Cristóvão vai investigar o caso e já pediu uma perícia para determinar qual foi a arma usada.

A Record disse que o helicóptero é de uma prestadora de serviço. Afirmou também que o piloto passa bem.

A região teve confronto intenso entre policiais e traficantes na manhã de hoje, com tiroteios assustando moradores.