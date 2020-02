Rio Vermelho se despede do Carnaval com seis atrações

Uma das novidades do Carnaval de Salvador 2020, o Espaço Mix, localizado no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, encerra as atividades nesta terça-feira (25). A partir das 16h, a mistura de ritmos tomará conta desse espaço tão multicultural. Subirão ao palco a Orquestra Sérgio Benutti, Tabuleiro Musiquim, Madina, Nêssa, Pedro Pondé e O Quadro.

“Vou fazer um show autoral como sempre faço, com uma mistura de composições minhas com canções já conhecidas pela galera. Vão ter dançarinos, vai ter DJ, vai ser bafo! Estou muito ansiosa”, declara Nêssa.

Pela manhã, a programação foi para as crianças com Casinha de Brinquedo e Show da Lore, de Lore Improta, que entrou no palco por volta das 11h e apresentou grandes sucessos para criançada, como a mais nova canção em parceria com Patati e Patatá, “Passa Passa”, além de “Aula de Dancinha” e “Pipoca”.

Nos últimos anos, a Prefeitura tem intensificado o incentivo à participação das orquestras populares e temáticas na folia carnavalesca. No Rio Vermelho, por exemplo, é o segundo ano consecutivo que os grupos ganham protagonismo nesta programação especial.

Desde a última sexta-feira (21), o local reuniu grande nomes, dentre eles estão a Orquestra Fred Dantas, Rumpilezz, Mr. Armeng, Marcio Mello, Diamba, Alexandre Leão, Orquestra Zeca Freitas, Quabales, Bailinho de Quinta, Larissa Luz, Marcia Castro, Orquestra Sanbone, DJ Telefunksoul, Hiran e Maglore.

O CORREIO Folia tem o patrocínio do Hapvida, Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airports e Claro.