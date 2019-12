Riqueza mineral da Bahia é tema de encontro

Ferro, ouro, diamante, mármore, água, vanádio...são muitas as riquezas escondidas embaixo dos solos baianos. Elas precisam ser encontradas, extraídas, beneficiadas, transportadas e exportadas para serem transformadas e utilizadas em diversas aplicações. O telefone celular e o computador não existiriam sem a mineração, nem prédios e casas ou turbinas de avião e engrenagens dos carros ou mesmo a água mineral.

A Bahia tem grande potencial para se inserir nesta indústria mundial gigantesca. O estado já é o terceiro maior produtor mineral do país, sendo responsável por 4% do PIB da atividade no país. Por aqui são encontrados minérios que de tão exclusivos tem Bahia no nome: o granito Azul Bahia e o mármore Bege Bahia. Mas também produzimos ouro, diamante, magnesita, talco, urânio e muitos outros.

Entender e divulgar este potencial, identificando os maiores gargalos para a atividade no estado para antecipar e viabilizar soluções é o objetivo do CBPM Convida, evento promovido pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM).

Os palestrantes da primeira edição do evento serão o presidente da Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa), Márcio Lopes, e o diretor de Operações da Mineração Caraíba, Manoel Valério. Os gestores vão compartilhar experiências adquiridas à frente de duas das mais importantes empresas de mineração do país. O diretor-geral da Agência Nacional de Mineração (ANM), Victor Bicca, também confirmou presença.

Para o presidente da CBPM Antônio Carlos Tramm, o CBPM Convida é uma oportunidade de integração entre os entes da mineração baiana. “Nós precisamos discutir a mineração da Bahia olhando para o futuro. Já somos o quarto estado em arrecadação mineral e a melhor maneira de continuarmos subindo no ranking é compartilhando experiências, aprendizados”, diz.

O evento ocorre numa data especial para a companhia, que estará completando 47 anos de existência. A data também será comemorada com a entrega do prêmio CBPM de Mineração. O primeiro laureado é o empresário José Corgosinho de Carvalho Filho, fundador da Ferbasa e de uma Fundação José Carvalho, falecido em 2015 aos 84 anos.





Serviço

O que: CBPM Convida – Márcio Lopes, Presidente da Ferbasa e Manoel Valério, diretor de operações da Mineração Caraíba

Quando: Dia 18 de dezembro, 08:30.

Onde: Sede da CBPM – Quarta avenida do CAB, Salvador, Bahia.

Entrada gratuita. Inscrições aqui