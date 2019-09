Rival de iFood e Rappi, aplicativo do Pão de Açúcar começa a operar em Salvador

Salvador irá ganhar mais um aplicativo de entregas para concorrer com Ifood, Rappi e UberEats, o James Delivery. A plataforma irá começar as suas atividades na capital baiana nesta semana.

A plataforma pertence ao Grupo Pão de Açúcar (GPA), que gerencia a rede de supermercados com o mesmo nome, além do Extra. Apesar disso, será possível realizar encomendas de outros estabelecimentos, além de restaurantes, drogarias, entre outros.

Durante o primeiro mês de operação da plataforma na capital baiana, não serão cobradas taxas de entrega. Para usar o serviço, o cliente deve baixar o aplicativo pelo Google Play ou App Store e se cadastrar.

Após isso, basta escolher o estabelecimento, selecionar os produtos que deseja receber e aguardar – a entrega é feita em minutos no endereço selecionado (desde que esteja no raio de abrangência de entrega do aplicativo).

Nessa primeira etapa de funcionamento da plataforma, o sistema de entregas do James Delivery estará disponível para 39 bairros. São eles: Comércio, Santo Antônio, Barbalho, Macúbas, Saúde, Centro Histórico, Nazaré, Centro, Barris, Garcia, Tororó, Boa Vista de Brotas, Engenho Velho de Brotas, Acupe, Brotas, Candeal, Cosme de Farias, Matatu, Santo Agostinho, Vila Laura, Luiz Anselmo, Alto das Pombas, Federação, Engenho Velho da Federação, Rio Vermelho, Chapada do Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Santa Cruz, Nosdeste de Amaralina, Amaralina, Pituba, Itaigara, Caminho das Árvores, Stiep, Costa Azul, Jardim Armação, Pituaçú, Imbuí e Boca do Rio.

Posteriormente, o serviço será estendido para outras regiões da capital baiana. A expectativa é que até o fim do ano toda a cidade esteja coberta pelos serviços do app.

Startup

James é uma startup de Curitiba, fundada em 2016, e que foi adquirida no final de 2018 pelo GPA. A compra do aplicativo faz parte da estratégia do grupo, que pretende realizar uma transformação digital em suas atividades.

“Temos um canal de e-commerce há mais de 20 anos, quando a internet ainda era discada. Já naquela época, a empresa acreditava que as vendas pela internet fariam parte da vida do consumidor brasileiro”, disse Eandres Aguiar, responsável pelas operações online do GPA, em entrevista à revista Época.

O app já está presente em diversas cidades do Brasil, e no Nordeste já marca presença em Teresina, Fortaleza e Recife. Antes da aquisição da James, os clientes do GPA tinham algumas opções de compra online com entrega nos dias seguintes, em quatro horas ou fazer a compra pela internet e retirar na loja.

“Mas não tínhamos nada dentro do modelo de compra de urgência, que a James oferece. Nesse formato, você seleciona entre 10 a 20 itens para receber em até uma hora”, diz Aguiar. “É uma categoria de atendimento ao cliente que nós ainda não ocupávamos”.