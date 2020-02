Rival do Bahia, Nacional aposta em atacante que jogou no Vitória

Adversário do Bahia na primeira fase da Copa Sul-Americana, o Nacional do Paraguai quer surpreender na Fonte Nova nesta quarta-feira (12) e levar vantagem para o jogo da volta, no dia 26 de fevereiro. Para isso, o time do técnico Roberto Torres conta com jogadores experientes como o lateral colombiano Farid Díaz, que ganhou destaque defendendo o Atlético Nacional; o volante Riveros, de 37 anos, que já defendeu o Grêmio; e o atacante Guillermo Beltrán, que tem passagem pelo futebol baiano.

Em 2015, Beltrán chegou ao Vitória como esperança de gols, mas o desempenho foi muito diferente do esperado. Ele disputou 15 jogos pelo rubro-negro e não fez gol. Nessa terça (11), ele voltou à Toca do Leão, onde o adversário tricolor fez o último treino antes da partida.

O centroavante teve outra passagem pelo futebol brasileiro em 2017, dessa vez no Avaí, mas também não deixou saudade em Santa Catarina e saiu do clube depois de 17 partidas e apenas dois gols anotados.

Em 2020, no entanto, Beltrán vive momento diferente na carreira. Aos 35 anos, ele é o atual artilheiro do Nacional na liga paraguaia, com dois gols, e será titular diante do Bahia.

Por falar em liga paraguaia, o Nacional começou bem o Torneio Apertura (lá são dois campeonatos por ano). O "Mais Querido", como é conhecido em seu país, é o quarto colocado, com sete pontos. Em quatro jogos, a equipe venceu dois, empatou um e perdeu para o Libertad, por 2x1.



O ponto alto da história do Nacional aconteceu em 2014, quando foi vice-campeão da Copa Libertadores para o argentino San Lorenzo.