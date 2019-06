Rixa entre traficantes deixa um baleado na Barroquinha

Arailton Santos Silva, de 20 anos, foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Geral do Estado (HGE), após ser baleado no braço e abdômen, na noite de domingo (16), na Rua da Lama, próximo ao final de linha da Barroquinha, em Salvador.

Segundo a polícia, o motivo do crime foi rixa entre os traficantes e os autores dos disparos são um homem conhecido como 'Da lágrima', e demais traficantes da região. Ainda segundo a polícia, a vítima possui várias passagens por diversas delegacias.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que de acordo com informações passadas pela vítima o ataque teria sido motivado por uma briga com traficantes da região. Após passar por cirurgia, Arailton segue internado na unidade de saúde.





O caso será investigado pela 1ª Delegacia (Barris).