'Roberto faz alerta para jogo contra o Botafogo-PB: 'Tem que manter o nível de concentração'

Autor de um dos tentos da goleada por 4x0 contra o Brasil de Pelotas na última rodada da Série B do Brasileiro, o lateral esquerdo Roberto foi o escolhido para conceder entrevista coletiva nesta segunda-feira (25), antes da viagem para João Pessoa, na Paraíba. Na terça-feira (26), às 21h30, no estádio Almeidão, o Vitória encara o Botafogo-PB no jogo de ida da decisão na pré-Copa do Nordeste.

Após três triunfos consecutivos sem sofrer gols, Roberto alerta para a importância do time seguir atento do começo ao fim do jogo no regional. "Manter o nível de concentração. Cada jogo está sendo uma final para a gente. Com a chegada do nosso torcedor, foi um reforço enorme, tem nos ajudado bastante", disse o jogador. As duas últimas partidas disputadas no Barradão marcaram a reabertura do estádio ao público. Na terça, o jogo será longe de Salvador. "É manter a tranquilidade, pezinho no chão e sempre se doar máximo a cada jogo que as coisas vão acontecer" , projetou o lateral.

Titular há 10 jogos seguidos, Roberto comemora o bom momento coletivo e individual. "Continuo trabalhando da mesma forma. Tinha as opções de quem estava aqui, claro que muita coisa eu não concordava, mas sempre continuei trabalhando. Acho que é com a sequência. Jogador vive também de sequência para poder dar o seu melhor. Acho que com esse tempo de jogos que estou tendo, venho melhorando, fisicamente também. Espero manter essa pegada e continuar ajudando o Vitória, que para mim é o mais importante", disse o jogador de 30 anos.

Nessa temporada, ele vestiu a camisa vermelha e preta 40 vezes, marcou dois gols e quer comemorar a conquista da vaga na Copa do Nordeste 2022 após os duelos com o Botafogo-PB. A presença no regional do ano que vem será definida em duas partidas. O jogo de volta está programado para o dia 16 de novembro, às 21h30, no Barradão.

"Representa muita coisa. Representa a cota, mais um campeonato muito importante. Como falei com o pessoal, não existe esse negócio de virar a chave. Acho que tem que manter a mesma concentração, o mesmo nível. Não importa o campeonato que seja. É continuar com essa pegada para continuar as vitórias", disse Roberto.