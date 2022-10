Roberto Jefferson vai para presídio no Rio de Janeiro

O ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) chegou ao presídio de Benfica na zona norte do Rio de Janeiro, na madrugada desta segunda-feira (24). Ele resistiu por mais de oito horas a uma ordem de prisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e feriu dois agentes policiais federais após atirar.

Jefferson se rendeu por volta das 19h em sua casa em Levy Gasparian, no interior do Estado, e seguiu para o Rio de Janeiro. Ele foi interrogado e dormir na sede da PF. Os dois policiais atingidos por Jefferson também passaram pela sede da PF para prestar queixa contra o ex-deputado.

Apesar da expectativa de manifestantes na porta da PF, apenas um casal ligado ao PTB, que não quis se identificar, estava no local para prestar solidariedade.

Mandados de prisão

Inicialmente, Moraes tinha expedido um mandado de prisão contra Jefferson por ele ter violado medidas de prisão domiciliar. Depois, o ministro mandou prendê-lo em flagrante sob a acusação de tentativa de homicídio.

Jefferson cumpria prisão domiciliar, determinada no inquérito sobre uma organização criminosa que atenta contra o Estado Democrático de Direito.

Ele descumpriu várias medidas da prisão domiciliar, como passar orientações a dirigentes do PTB, usar as redes sociais, receber visitas, conceder entrevista e compartilhar fake news que atingem a honra e a segurança do STF e seus ministros, como ao ofender a ministra Cármem Lúcia.