Roberto lamenta empate do Vitória com Unirb: 'Tomamos gol de bobeira'

O Vitória dependia apenas dele para avançar às semifinais do Campeonato Baiano. Não mais. O Leão só empatou com o Unirb neste sábado (12), em 1x1, no Carneirão, em Alagoinhas, e perdeu a chance de entrar no G4 do torneio. E, a uma rodada do fim da primeira fase, precisa de uma combinação de resultados para se classificar.

O placar foi aberto por Igor Bádio, no fim do primeiro tempo. Na segunda etapa, Roberto deixou tudo igual, aos 25. Eduardo ainda poderia ter ampliado aos 36 com uma bomba, mas a bola carimbou o travessão. Após o apito final, o autor do gol do Vitória lamentou o empate.

"A gente fica triste pelo resultado. Mais uma vez, tomamos um gol de bobeira. Acertar o que tem que acertar e trabalhar mais forte nesta semana, para vencer dentro de casa no próximo jogo", disse Roberto, em entrevista à TVE.

"A gente já vem desde o começo do ano com pressão. Não é diferente, vai continuar. Mas vamos levantar a cabeça, tentar acertar o que tem que acertar e fazer o último jogo com honra dentro de casa para conseguir a vitória", completou.

Na próxima e última rodada do Baianão, o Vitória recebe o Bahia de Feira, no Barradão. O jogo está marcado para quarta-feira (16), às 19h15.