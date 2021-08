Roberto pede um Vitória 'mais malandro' para ganhar na Série B

O Vitória faz uma campanha ruim na Série B e encerrou o primeiro turno na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com apenas 16 pontos. Agora, é a hora de começar a segunda metade do torneio, e o Leão precisa voltar a ganhar para não se complicar ainda mais na luta contra o Z4.

Em entrevista coletiva, o lateral-esquerdo Roberto admitiu a frustração em ver o time nessa situação. Mas lembra que não há muito tempo para ficar lamentando. A equipe comandada pelo técnico Wagner Lopes volta a entrar em campo neste sábado (21), às 16h30, contra o Guarani, no Barradão.

"Sentimento não é muito bom. Tenho já bastante experiência nisso aí, já vivi de todas as situações. Sabemos que é um sentimento que não é bom. Mas só que não dá tempo nem para lamentar ou chorar. É levantar a cabeça e buscar, de qualquer forma, essa volta por cima, começando por vitórias para poder melhorar na tabela", disse Roberto.

O Vitória é, de maneira isolada, o time que mais empatou na Série B. Até aqui, foram 10 resultados igualados. A equipe também é a que menos ganhou, ao lado do Brasil de Pelotas. Cada um triunfou apenas duas vezes. Roberto falou sobre a oscilação, e cobrou mais 'malandragem' do time.

"Acho que tem razão nisso. A gente vem oscilando bastante. Precisamos ter um pouquinho mais de experiência, ser um pouco mais malando quando estivermos ganhando as partidas. Acho que temos que ter esse equilíbrio, não podemos mais oscilar. É o segundo turno já. Estamos nos momentos finais para ver o que vai acontecer no campeonato", comentou.

"Venho dando meu melhor a cada jogo, tentando dar o máximo. Mesmo com os resultados não vindo, temos que fazer algo a mais, tentar alguma coisa diferente. Continuar indo para cima, tentar alguma coisa. Se da forma que estamos, mesmo sendo boa, não está fazendo diferença... Acho que precisa de algo a mais para as coisas começarem a acontecer", completou o lateral.

Confira outros trechos da entrevista do lateral Roberto:

Como está a cabeça com o time nessa situação?

Bastante complicado. Muitos jogos já cheguei no vestiário, não só eu como todos os outros atletas, e ficamos sem entender. Não faltou empenho, não faltou vontade, mas as coisas não aconteceram, os resultados não vieram. Só que temos que continuar trabalhando, perseverando, brigando. Tenho certeza que uma hora, não vai ser tarde demais, as vitórias vão vir e vamos sair dessa situação

Filosofia do técnico

Deu para entender. No meu caso, já tinha trabalhado com ele no Bragantino. Não mudou muita coisa, claro que cada treinador tem seu estilo. Só que não tem tanta informação. Ele passou algumas situações que ele gosta, que melhorou bastante também. Não teve muito problema nisso não. Agora é colocar em prática dentro de campo para conquistar as vitórias