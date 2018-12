Roberto Santos e PM fazem evento de Natal para comunidade no sábado

Uma ação de natal para a comunidade do Cabula acontece neste sábado (8) no campo de futebol do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), que organiza o evento com a Polícia Militar da Bahia. O evento acontece das 8h às 13h e vai contar a presença de um Papai Noel para atender a criançada.

A Ação Cívico Social (Aciso) terá apresentação musical e atendimento nas áreas de saúde e segurança pública. Para os adultos, será possível fazer exames de mamografia, raio-x, consultas médicas e sessões de Práticas Integrativas e Complementares (PICs), a exemplo de reiki, shiatsu, do-in, cromoterapia, reflexologia podal, tui-ná, ventosaterapia e auriculoterapia.

Para a criançada, além do encontro com Papai Noel, haverá escovódromos, para que os pequenos chequem se têm feito a escovação de maneira adequada. Eles receberão kits de higiene dental.

Diretor-geral do HGRS, o médico anestesiologista José Admirço Lima Filho espera receber no evento um público de cerca de mil pessoas. “No entorno do Hospital Roberto Santos, há várias comunidades com quem costumamos nos relacionar. Elas são parte da história da instituição. Mas, pelo tamanho do que estamos preparando, acreditamos que virão, também, representantes de comunidades mais distantes. E serão todos muito bem-vindos”, garante.

A Aciso de Natal é uma iniciativa do HGRS e da PMBA, por meio da Base Comunitária de Segurança (BCS) de Narandiba. Conta com apoio do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), Odebrecht, Fundação José Silveira (FJS), Associação Brasileira de Odontologia – Seção Bahia (ABO-BA) e Liga Acadêmica Bahiana de Odontopediatria (Labop).