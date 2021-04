Roberto será titular do Vitória pela primeira vez no Nordestão

A lateral esquerda do Vitória terá nova cara diante do 4 de Julho, sábado (10), às 16h, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí. Roberto será o titular da posição já que Pedrinho, suspenso, esfalca o rubro-negro. O prata da casa de 19 anos foi expulso durante o triunfo por 3x1 contra o Treze, na última rodada do regional, e cumprirá suspensão automática.

A brecha fará com que Roberto comece em campo pela primeira vez na Copa do Nordeste. Contratado para esta temporada, o jogador de 30 anos foi titular em dois jogos do Campeonato Baiano, contra Bahia e Bahia de Feira. No regional, ele entrou no decorrer dos duelos com Sampaio Corrêa e Treze.

A partida contra o 4 de Julho marca a despedida da fase classificatória do Nordestão. Para se garantir nas quartas de final do torneio regional sem depender de outros resultados, o rubro-negro só precisa de um empate. Vice-líder do Grupo B, com 12 pontos, o Vitória só está atrás do Fortaleza, que tem 14 pontos e já assegurou vaga na próxima fase da competição.

REFORÇO

Apesar do desfalque na lateral esquerda, o técnico Rodrigo Chagas ganhou um reforço no meio-campo. Após cumprir suspensão, o volante João Pedro está novamente à disposição. Ele pode retornar ao time no lugar de Cedric, que atuou como volante nos dois últimos jogos do Vitória, ou ficar como opção no banco de reservas.