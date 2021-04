Robson Conceição vence mexicano e deve entrar no ranking mundial

Com uma atuação convincente, o brasileiro Robson Conceição derrotou o mexicano Juan Antonio Ahumada, no sábado (10) à noite, em Tulsa, Oklahoma, nos Estados Unidos. Com a 16ª vitória na carreira profissional, sendo o oitavo nocaute, o campeão olímpico na Rio-2016 deve entrar no ranking mundial dos superpenas das principais organizações do boxe no mês que vem.

Em grande forma física, Robson tomou conta do quadrilátero desde o primeiro assalto. Muito rápido, conseguiu logo aplicar sequências de três, quatro golpes, com destaque para o gancho de esquerda.

O domínio permaneceu no segundo round, mas ficava a dúvida: Robson não tinha pegada para derrubar ou o adversário era queixo duro? As duas colocações podem explicar o motivo de Ahumada permanecer em pé, apesar dos fortes golpes do brasileiro.

No terceiro round, o mexicano partiu para a briga e passou a trocar golpes com Robson e a luta ficou perigosa. O brasileiro passou a atuar no contra-golpe no quarto assalto e conteve o ataque rival, que, por muitas vezes, passou no vazio.

Com grande variedade de golpes, Robson passou a usar bem o direto de direita, que explodiu várias vezes no rosto de Ahumada, bastante ensanguentado. Desesperado, o mexicano soltou muitos golpes no sexto round, mas o índice de acerto foi mínimo, com o brasileiro usando muito bem a esquiva.

No sétimo round Robson usou o jab e só precisou de 20 segundos para conectar um direto no peito e uma esquerda em gancho na cabeça de Ahumada, que foi à lona. O juiz contou até oito, mas encerrou o combate. Foi a quarta derrota do mexicano, em 21 duelos.

Grande vitória de Robson, que agora deve ficar entre os classificados no ranking mundial e deverá precisar de talvez mais três boas vitórias para chegar a uma disputa de título mundial.