Roda se solta de carro e atinge homem de muletas na calçada; vídeo

(Foto: Reprodução)

Um acidente bizarro foi registrado em vídeo na cidade de Goiânia (GO). Clayton Gomes estava sentado na calçada de uma distribuidora de bebida quando um carro passa na pista ao lado - uma roda do veículo se solta e rapidamente atinge o rapaz, que some de cena. A perplexidade é visível entre as testemunhas.

Clayton foi socorrido para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), onde ficou por oito dias. Ele sofreu fraturas pelo corpo, mas tem poucas lembranças do momento, que aconteceu no último dia 1º. O rapaz revela ainda que este é o quinto acidente que sofre - no momento que foi atingido pela roda, ele estava de muletas, usadas por conta de outro incidente.

Veja a cena: