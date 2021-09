Roda Viva completa 35 anos e disponibiliza todos os programas na internet

O mais tradicional programa de entrevistas da televisão brasileira, o Roda Viva comemora 35 anos no próximo dia 29. E para celebrar a data, a TV Cultura preparou uma série de ações especiais: lança um livro com os principais momentos do jornalístico, disponibiliza todas as entrevistas do programa na internet e recebe, nesta segunda-feira (27/9), ao vivo, o ex-presidente Michel Temer.

Na sabatina conduzida pela apresentadora Vera Magalhães, com a participação de uma bancada de entrevistadores, Michel Temer será questionado sobre o quadro político atual e as possibilidades de uma terceira via para 2022, as tensões entre o presidente Jair Bolsonaro e o Superior Tribunal Federal (STF) e a imagem do Brasil no exterior, após o discurso de Bolsonaro na ONU, alvo de críticas de diversos setores da sociedade. O programa vai ao ar na TV Cultura, site da emissora, Twitter, Facebook, YouTube e LinkedIn, a partir das 22h.

Livro e programas na internet

Lançado em comemoração aos 35 anos do Roda Viva, o livro é uma espécie de portal para um projeto multimídia. A publicação conta com fotos de importantes entrevistados, representativos de diversos segmentos, e uma lista com todas as personalidades que passaram pelo centro da roda, com a data da entrevista, e um link que, por meio de QR Code, levará ao site onde estarão disponíveis todos os programas. "Não é apenas um livro, é um projeto de memória", enfatiza Leão Serva, diretor de Jornalismo da TV Cultura.

Todas as entrevistas do programa Roda Viva, nos últimos 35 anos, estarão disponíveis no site cultura.uol.com.br/programas/rodaviva/

Trajetória - 35 anos

O Roda Viva estreou no dia 29 de setembro de 1986, tendo como apresentador o jornalista Rodolpho Gamberini (1986-1987), que mediou a entrevista com o ministro da Justiça na época, Paulo Brossard. Nos anos que se sucederam, o jornalístico da TV Cultura foi comandado por outros importantes jornalistas: Augusto Nunes (1987-1989 / 2013-2018), Jorge Escosteguy (1989-1994), Rodolfo Konder (1990), Roseli Tardelli (1994), Heródoto Barbeiro (1994-1995 / 2009-2010), Matinas Suzuki Jr. (1995-1998), Paulo Markun (1998-2007), Carlos Eduardo Lins da Silva (2008), Lillian Witte Fibe (2008-2009), Marilia Gabriela (2010-2011), Mario Sergio Conti (2011-2013), Ricardo Lessa (2018-2019), Daniela Lima (2019-2020) e Vera Magalhães (atual, desde 2020). Nesses 35 anos, quase 2 mil personalidades ocuparam o centro do Roda Viva, sendo entrevistados por milhares de jornalistas e especialistas.