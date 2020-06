Rodamos na nova versão da Ranger, a Storm

A disputa no mercado de picapes médias é acirrado, com bons produtos buscando a atenção do consumidor. A marca que mais cresceu nessa categoria nos últimos meses foi a Ford, que desde o segundo semestre do ano passado só oferece motorização diesel.

E é da marca americana a última novidade entre os utilitários com caçamba: a Ranger Storm, uma opção com estilo aventureiro. Com base na configuração XLS, a nova versão vem equipada com tração 4x4, transmissão automática, diferencial traseiro blocante e motor Duratorq 3.2 turbodiesel de cinco cilindros que rende 200 cv de potência e 47,9 kgfm de torque.

Os diferenciais são grade dianteira, faixas no capô e nas laterais, alargadores de para-lamas, estribos, rodas e santantônio, todos na cor preta, com foco na esportividade. Já as lanternas traseiras com lentes escurecidas foram inspiradas na versão Wildtrak, que é comercializada no exterior.

Acompanhe um vídeo com as impressões de Antônio Meira Jr., editor de veículos do CORREIO, e conheça melhor a nova versão da picape.

Na parte traseira, destaque para o santoantônio estilizado e as lanternas escurecidas (Foto: Antônio Meira Jr. / CORREIO) O nome da versão Storm está evidenciado na grade e o snorkel é um acessório (Foto: Antônio Meira Jr. / CORREIO) O interior dessa cabine dupla é similar ao da versão XLS, com bancos forrados com tecido (Foto: Ford)