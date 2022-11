Rodízio de cerveja? Salvador ganha bar onde cliente pode beber o quanto quiser

Imagine se existisse um rodízio de cerveja? Quem diria que essa seria a ‘pergunta de milhões’ para o casal Gisele Cidade e Jailton Santos. Ela, digital influencer e ele, motorista de Uber. Juntos, sócios do bar Lar do Petisco (@lardopetisco) e frequentadores assíduos de todo tipo de rodízio que tem por aí: pizza, carne, japa. Foi em uma dessas idas e vindas que surgiu a ideia de oferecer no próprio bar o rodízio dos sonhos - até então - inédito.

“As vendas estavam um pouco fracas e começamos a pensar depois desse estalo como isso poderia acontecer e a melhor maneira de colocar essa ideia do rodízio de cerveja em prática. Seria algo muito novo. Nós nunca tínhamos visto em nenhum lugar. Quem é apaixonado por cerveja, sabe que depois do primeiro copo não dá vontade de parar. E por isso deu tão certo”, conta Gisele.

Só no primeiro mês, o Lar do petisco vendeu 189 rodízios de cerveja, número que dobrou o faturamento da casa de R$ 90 mil para R$ 180 mil. “No momento, o rodízio é com apenas Devassa e Heineken, mas a partir da próxima semana, entrarão também Spaten e Stella. De todos os rodízios, faltava o de cerveja. As pessoas ficam até mais felizes ao sair do bar após beber tudo até onde aguentava”, completa.

Os dias mais frequentados são sextas, sábados e domingos. No último mês, o Lar do petisco bateu um novo recorde com a venda de 213 rodízios de cerveja. Para participar, o cliente paga a partir de R$ 59,90 e R$ 79,90 por pessoa nos rótulos Devassa ou Heineken, respectivamente. Ele tem exatas quatro horas para aproveitar o rodízio, de segunda a sábado das 18h às 22h e aos domingos das 16h às 20h.

“Além de bombar nas redes por ser algo totalmente diferente do que todo mundo já viu e trazer diversos novos clientes, o rodízio de cerveja é um investimento para que as pessoas consumam petiscos e outros pratos que temos no cardápio com margem maior de lucro”.

E não faltam clientes que desafiam o gerente: “No início do rodízio algumas pessoas desafiaram a gente falando que colocariam o 'gerente para chorar' e pode apostar, o gerente já chorou mesmo. Algumas pessoas não conseguem beber tanto e não aguentam chegar ao final do rodízio invictas, mas há alguns casos de pessoas que conseguem beber até 10 garrafas de cerveja”, comenta.

Gisele confessa que o efeito do rodízio de cerveja surpreendeu, e muito. Quando o bar começou a ofertar o rodízio há três meses, a intenção era que o serviço acontecesse só um dia na semana, porém, após viralizar nas redes, não teve jeito e aí eles passaram a vender o rodízio de segunda a domingo.

Antes, o Lar do Petisco gastava R$ 2,5 mil para a abastecer o estoque de cerveja da semana. Quando o rodízio começou, o pedido aumentou para R$ 15 mil, a fim de atender a demanda.

“Já enfrentamos diversos desafios até aqui, mas precisamos falar sobre os bastidores do rodízio de cerveja ter viralizado nas redes. A gente não estava preparado, não tínhamos tanto estoque de cerveja. Imaginávamos que pessoas seriam alcançadas, mas não mais de meio milhão. Tivemos que fazer um pedido imenso de cerveja e durante umas semanas, fomos estudando o novo movimento da casa. Foi uma loucura”.



Mais uma rodada

Inaugurado em plena pandemia, em junho do ano passado, o Lar do Petisco já conta com duas unidades. Além de Mussurunga, há um pouco mais de uma semana, Lauro de Freitas ganhou também mais um novo bar, em Vilas do Atlântico.

“A nossa ideia é que o bar fosse realmente temático como o conforto de um lar e cheio de ambientes instagramáveis. Temos até um quarto com cama, justamente, para agregar esse significado de casa. Nascemos e crescemos em Mussurunga. A gente sempre sonhou em abrir um negócio e o lugar era a cara do que queríamos”.

Não é só o rodizio faz sucesso na casa. Segundo Gisele, as torres de batata também precisam ser “enaltecidas”. “Dos petiscos, a gente precisa enaltecer nossas torres de batata que também são super diferentes. Temos Torres de diversos sabores, mas a mais vendida é a Lar do Camarão, com batata frita, molho quatro queijos e camarão empanado. O Tamanho G custa R$ 83,90”, recomenda.

As ideias não param. E novos rodízios diferentes podem surgir, como acrescenta Gisele. “Buscar novidades, trazer produtos que impactam as pessoas de forma positiva é sempre um desafio. Buscar fornecedores diferentes, implementar ideias que nunca foram colocadas em prática também As pessoas sempre estão pedindo rodízios de drinks e rodízio de Ice. Quem sabe um dia?”.





DICAS PARA SE TORNAR UM BAR DIFERENCIADO

. Pensar como se fosse um cliente O que ele gostaria que tivesse ali?

. Espaços instagramáveis Afinal, todo mundo ama tirar foto apra colocar nas redes hoje em dia, né?

. Atendimento de qualidade Sempre, não pode faltar nunca.

. Experiências inovadoras para os clientes Iniciativas como o rodízio de cerveja transformaram o Lar do Petisco.

. Ter uma identidade O que te diferencia e te trona único perante os demais bares e restaurantes?





QUEM SÃO

Gisele Cidade e Jailton Santos são sócios do Lar do Pestico, o primeiro bar de Salvador com rodízio de cerveja, com unidades em Mussurunga e Vilas do Atlântico.