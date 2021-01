Rodoviária de Salvador teve queda de 55,7% nas viagens de fim de ano

A rodoviária de Salvador registrou uma redução significativa no números de embarques realizados entre os dias 17 e 31 de dezembro de 2020. Neste ano, foram feitas 96.585 viagens, 55,7% menos do que no ano passado.

De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), a queda é justificada pela pandemia do novo coronavírus, já que muitas famílias optaram por não viajar.

Na operação especial montada pela Agerba não foram disponibilizados antecipadamente horários extras, mas as empresas chegaram a operar 200 viagens excedentes.

Em 2020 o dia com mais movimento foi a véspera de Natal, dia 24 de dezembro, com o registro de 11.086 embarques. Nos outros anos, esse dia registrou uma média de 27 mil embarques.