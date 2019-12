Rodoviária terá 750 horários extras para o fim de ano

A rodoviária de Salvador terá 750 horários extras de ônibus entre o dia 17 e o dia 31 de dezembro, por conta do aumento do fluxo no final de ano. A estimativa da Agerba é de que aproximadamente 210 mil pessoas deixem Salvador durante essa época para aproveitar os festejos e início do verão.

No período de Natal, serão 600 horários extras entre 17 e 27 de dezembro, para atender o embarque estimado de 145 mil passageiros. Para o Réveillon, a previsão é de intensificação de 26 a 31 de dezembro, quando 65 mil passageiros devem passar pelo terminal e contarão com 150 horários extras. Os 540 horários diários de saída da rodoviária seguem mantidos.

Entre os destinos mais procurados pelos passageiros nessa época estão cidades da Chapada Diamantina, Lençóis, Irecê, Xique-Xique, Barreiras, Vitória da Conquista, Juazeiro e cidades do Litoral Sul, como Itacaré e Ilhéus.

A orientação da Agerba é para que passageiros cheguem com meia hora de antecedência em relação ao horário de partida do ônibus. A agência lembra ainda que cada passageiro pode levar uma mala de mão de até cinco quilos dentro do ônibus e as bagagens maiores devem pesar até 20 quilos, sendo levadas no bagageiro.