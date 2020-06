Rodoviário fica soterrado em Cajazeiras XI ao tentar construir garagem

Um motorista de ônibus ficou soterrado após realizar um serviço para construir uma garagem em Cajazeiras XI, por volta das 11h30 desta terça-feira (30). Anderson Santos Lopes, 44 anos, estava em seu dia de folga quando resolveu dar continuidade à obra.

Segundo vizinhos, Anderson estava em um terreno ao lado da casa onde mora, preparando o espaço para uma obra que seria concluída por um pedreiro. Enquanto escavava o local, um pedaço de terra cedeu e caindo por cima dele, que ficou consciente a todo instante.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram até o local para ajudar na remoção de Anderson, que se queixou de dor em uma das pernas, que estava presa por um pedaço de madeira. O resgate, que contou com ajuda de moradores, foi concluído por volta das 13h30. Anderson foi levado para o Hospital Geral do Estado, onde recebeu atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

De acordo com Paulo César Passos, plantonista da Defesa Civil de Salvador (Codesal), o terreno era bastante instável, o que pode justificar o deslizamento. "É um lugar bastante acidente, como costumamos dizer. Um terreno formado por expurgo, lixo, ou seja, que é bastante solto, digamos assim. Não é uma área firme, estruturada, então o risco de acidente é sempre maior. Além disso, estava bastante encharcado", disse ao CORREIO.

Ainda de acordo com a Codesal, o caso será encaminhado até no máximo esta quarta (1) para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, que vai apurar o que ocorreu.