Rodoviários de Salvador aprovam estado de greve em assembleia

O Sindicato dos Rodoviários aprovou nesta quinta-feira (2) o estado de greve em Salvador. A medida significa que a categoria pode paralisar as atividades a partir das próximas 48h, se assim decidirem. Até o momento, os rodoviários não têm uma greve agendada.

A decisão de entrar em estado de greve foi tomada em assembleia após uma reunião na sede do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Os rodoviários pedem 8% de aumento e 15% de aumento no ticket refeição. Os empresários não apresentaram propostas, segundo a categoria.

"Hoje não teve um avanço, nós apenas pontuamos as nossas reivindicações junto com a superintendente e o representante dos empresários irá transmití-los. A próxima reunião será no dia 10", explicou o presidente do sindicato, Hélio Ferreira.

Hélio explicou que ainda não há uma data marcada para que a categoria entre em greve e que ele espera que haja uma proposta dos empresários.

"Isso não quer dizer que entraremos em greve na próxima semana, mas esperamos que os empresários levem propostas. Como eles são muito intransigentes, nós vamos organizar a greve que poderá ser instaurada durante tempo indeterminado", explicou Hélio.

A categoria também pede medidas consideradas por eles como "sociais", como um ônibus para atender aos trabalhadores nos terminais de linha, diminuir o "turnão" realizado durante o plantão do final de semana, além da prioridade para contratação de profissionais advindos da escolinha do sindicato.

Por conta da campanha salarial, os rodoviários atrasaram a saída dos ônibus das garagens na última quinta-feira (25). Os ônibus só começaram a circular a partir das 9h.