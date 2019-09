Rodoviários interrompem entrada de ônibus na Vila Verde, em São Cristóvão

Os ônibus pararam de circular na localidade de Vila Verde, na região do bairro de São Cristóvão, em Salvador, durante esta segunda-feira (16).

As linhas pararam de circular na região depois que um rodoviário foi ameaçado por homens armados no final da tarde desse domingo (15). As informações são do Sindicato dos Rodoviários da Bahia.

Segundo Fábio Primo, presidente da entidade sindical, a ameaça ocorreu com mais de um indivíduo armado e a categoria decidiu, por segurança, parar de circular na área. “Estamos estudando para ver se voltaremos a entrar na terça”, explicou.

As linhas afetadas são as que fazem o trajeto Fazenda Grande 4/3/2 - Estação Mussurunga e Estação Pirajá - Estação Mussurunga via Estrada Velha.

Procurada, a Polícia Militar informou que realizou reforço no policiamento da região com o envio de tropas do Pelotão de Emprego Operacional Tático (Peto), e da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/ Rondesp Atlântico. A PM, no entanto, não confirma a suspensão da circulação dos coletivos.