Rodoviários mantém decisão de decretar estado de greve em Salvador

O Sindicato dos Rodoviários da Bahia manteve decisão de instaurar estado de greve em Salvador e aprovou que seja dado início aos trâmites necessários durante a segunda assembleia geral do dia, realizada nesta quinta-feira (11), às 15h. O objetivo da reunião era avaliar a declaração de greve por tempo indeterminado anunciada ao longo da semana e reiterada após a primeira reunião de hoje, ocorrida às 9h.

A decisão não tira os ônibus de circulação de imediato e nem faz a classe parar. Após a deliberação, é publicado um edital que viabiliza a entrada em uma greve geral após 72 horas. No entanto, a categoria tentará uma nova mediação antes de anunciar o dia da publicação do edital.

Segundo Fábio Primo, presidente em exercício do sindicato, o martelo será batido após uma medição com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), agendada para a próxima terça-feira (16), às 10h. O objetivo da classe é demandar um aumento de 10% no salário e no ticket de alimentação e não receber contraproposta dos empresários que administram as empresas de ônibus em circulação na capital.

Em nota, a Secretaria Municipal De Mobilidade (Semob) informou que está acompanhando as negociações entre os rodoviários e as concessionárias para que cheguem o quanto antes a uma definição a fim de evitar uma suspensão do serviço de transporte na cidade.

“A secretaria ressalta que, ainda que seja decretada a greve da categoria, não haverá paralisação das atividades pelo período de 72h após o anúncio. A pasta está empreendendo todos os esforços para evitar que haja ainda mais prejuízo à população”, destacou a nota.