Rodoviários protestam contra condições de higiene no terminal do aeroporto

O Sindicato dos Rodoviários organizou um protesto na manhã desta segunda-feira (1º) no terminal de ônibus do aeroporto, em Salvador. A razão da manifestação é a falta de higiene no banheiro destinado aos trabalhadores no local.

"A gente roda quase quatro horas e meia e não temos um local digno para fazer nossas necessidades fisiológicas. Isso é culpa da prefeitura de Salvador. Quem tá usando nosso banheiro são os moradores de rua. Daí, quando chegamos lá, ele está inutilizável. Esperamos que com esse protesto nós consigamos resolver esta situação", afirmou Daniel Mota, diretor do sindicato.

Os empresários dos consórcios de ônibus atenderam à demanda dos rodoviários e providenciaram uma limpeza imediata no banheiro do terminal de ônibus, no entanto, a categoria também solicita que seja implementado algum sistema de fechadura no local, com os rodoviários ficando em posse da chave.

A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) informou ao CORREIO* que o titular da pasta, Fabrizzio Muller, irá se reunir com as empresas de ônibus para definir como a situação será resolvida.