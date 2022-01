Rodoviários se reúnem com secretário nesta sexta; ônibus já estão circulando

A breve paralisação dos rodoviários de duas empresas de ônibus chegou ao fim e cerca de 600 coletivos, que ficaram nas garagens durante o início da manhã, já circulam normalmente, sem previsão de nova suspensão do serviço. Apesar do retorno às atividades, a categoria alerta que não abrirá mão das suas reivindicações.

A paralisação foi realizada por trabalhadores das empresas Plataforma e OT Trans, que fizeram uma assembleia na porta das garagens. O ato afetou os cidadãos que precisaram de transporte nas regiões do miolo da cidade, como Mussurunga, Pirajá e Cajazeiras.

Para assegurar os direitos que exigem, os rodoviários serão representados pelo sindicato em uma reunião com o secretário de mobilidade urbana de Salvador, Fabrizzio Muller, às 8h30, na sede da pasta. Segundo p vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, Fábio Primo, no encontro serão debatidas questões como a venda dos terrenos que o sindicato recebeu para indenizar os trabalhadores. Mais cedo, Bruno Reis disse que ajudaria na questão.

"A prefeitura se dispôs a ajudar a pedido deles, já viabilizamos compradores para parte dos terrenos. Agora as questões burocráticas entre sindicado e empresas impediram a comercialização desses terrenos. Infelizmente o prefeito e a prefeitura não tem o que fazer", afirmou.



Os rodoviários debaterão ainda as liberações de licença maternidade das gestantes que atuam no setor e exigirão que todos os 2.615 trabalhadores das linhas da extinta CNS, que foram do REDA, sejam realocados.

"As licenças-maternidade de seis gestantes que estavam no REDA já tiveram parecer favorável da procuradoria do município, mas falta o secretário Thiago Dantas (Secretaria de Gestão) despachar, senão elas não recebem" explicou Primo.

O secretário Fabrízzio Muller criticou a paralisação sem que fosse informada com antecedência e se colocou à disposição para o debate com a categoria, que ocorrerá amanhã.