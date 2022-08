Rodrigão quebra jejum de quase seis meses e curte posto de herói no Vitória

Ele não balançava a rede havia quase seis meses e desencantou no momento em que o Vitória mais precisou. Recuperado de lesão, Rodrigão foi chamado pelo técnico João Burse para substituir Santiago Tréllez aos 32 minutos do segundo tempo. Precisou de apenas cinco para garantir o triunfo contra o Paysandu na estreia do quadrangular final da Série C do Brasileiro.

"Foi um gol importante para mim. O primeiro gol com a camisa do Vitória. Uma vitória muito importante para a gente nessa reta final do campeonato", vibrou o centroavante durante entrevista coletiva concedida após o treino desta segunda-feira (22).

Rodrigão não entrava em campo havia quase dois meses. Anunciado como reforço rubro-negro em 1º de junho, ele participou de apenas uma partida sob o comando de Fabiano Soares. Foi titular na derrota por 1x0 para o Botafogo-SP, na 11ª rodada, que culminou na demissão do treinador. Poderia ter estreado antes, mas acabou expulso no banco de reservas, duas rodadas antes, por reclamar da arbitragem.

Foi mantido no onze inicial por João Burse no empate sem gols com o Altos e na vitória por 2x0 contra o Figueirense, mas se lesionou contra a equipe catarinense e passou mais de um mês sem ser relacionado. "Não queria ter tido a lesão, queria render muito mais. Sei da minha capacidade e espero dar sequência depois desse gol", projetou o atacante de 28 anos.

Contratado para ser a referência do ataque do Vitória, Rodrigão viu companheiros, a exemplo de Santiago Tréllez, ganharem espaço e apresentarem melhor condição física. Ontem, o centroavante ainda teve ótima chance para ampliar o placar, nos acréscimos do jogo contra o Paysandu, mas não conseguiu chutar novamente contra a meta adversária no Barradão.

"Eu tinha dado um pique, cheguei a 33 km/h e na volta eu dei mais outro pique. Como eu estava sem ritmo, você entra na adrenalina do jogo. Estava praticamente 'sem perna', tentei ainda ganhar para o lateral e até ganhei, mas na hora de chutar eu já estava muito cansado", admitiu o atleta.

Em quase três meses na Toca do Leão, Rodrigão jogou apenas 240 minutos. Foram quatro partidas no total, três delas como titular. Em apenas uma começou e terminou em campo. "Estou feliz por ter feito o primeiro gol com a camisa do Vitória. É continuar trabalhando. A sequência vai depender do treinador e minha também, que tenho que trabalhar mais e mais ainda para ser titular", reconhece o atacante.

"A gente tem que respeitar a decisão do treinador e a gente tem que motivar os onze que entram. Como ontem, eu entrei no segundo tempo e consegui ajudar a minha equipe, então tem que estar sempre motivado e trabalhando para que, na hora que tiver a oportunidade, agarrar ela com unhas e dentes", completou o jogador, que curtiu de perto pela primeira vez o carinho da nação rubro-negra.

Contra o Paysandu, 21.661 pagantes estiveram presentes no Barradão e a festa só ficou completa depois de Rodrigão aproveitar o passe de Gabriel Honório e, com um toque na bola, mudar a história do jogo. "Estou muito feliz e queria agradecer primeiramente a Deus pelo gol de ontem, pela vitória e também à equipe, porque fomos uma equipe de guerreiros, não desistimos até o último minuto. Fiquei feliz pelo gol e parabéns à torcida que nos apoiou até o último minuto".

Rodrigão não marcava um gol desde 5 de março, quando anotou na vitória do Sport diante do Bahia, na Copa do Nordeste. Agora, não quer passar em branco por tanto tempo e já está focado no próximo adversário rubro-negro. No domingo (28), às 17h, o Vitória visita o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Ex-jogador do Avaí, ele conhece bem o palco da partida. "O jogo vai ser difícil, como todos são, mas eu tenho boas lembranças lá. Já ganhei clássico lá, então isso é muito bom", recordou. "Nos classificamos e começamos com o pé direito. Que assim continue até o acesso", projetou o centroavante.