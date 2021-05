Rodrigo aprova contratação de Dinei: 'Um jogador muito decisivo'

A contratação de Dinei tem a aprovação de Rodrigo Chagas. Durante entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (26), o técnico do Vitória disse que enxerga no centroavante de 37 anos um bom reforço para o elenco na Série B do Campeonato Brasileiro.

"Acho uma boa. No extracampo, Dinei é meu amigo particular, é um cara que conheço há bastante tempo, ídolo do clube. Acho que vai contribuir para os mais jovens com experiência", pontuou o treinador rubro-negro.

Atualmente, Dinei defende o Jacuipense. Ele marcou três gols no Campeonato Baiano, dois deles contra o Vitória, no triunfo por 2x1, no Barradão, válido pela 4ª rodada da fase classificatória do estadual. Na última sexta-feira (21), o centroavante novamente balançou a rede do estádio rubro-negro, ao marcar o único gol da equipe do interior no jogo-treino em que o Leão venceu por 2x1.

As atuações recentes chamaram a atenção do técnico do Vitória. "As duas vezes que jogamos contra ele, está em um estágio muito bom físico e técnico, tem poder de cabeceio muito grande e é um jogador muito decisivo dentro da área. Acho que o Vitória ganha com a contratação de Dinei", analisou Rodrigo Chagas.

Antes das declarações de Rodrigo Chagas, o Vitória já havia confirmado que está negociando a contratação do atacante. Caso seja oficializada, essa será a terceira passagem de Dinei pela Toca do Leão.

A primeira foi em 2008, quando disputou 14 jogos e anotou oito gols. Depois, ele retornou em 2012 e ficou até 2014. Nesse período, fez mais 130 partidas e marcou outros 43 tentos. No total, foram 144 jogos, 51 gols marcados e dois títulos, ambos no Baiano.