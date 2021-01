Rodrigo Chagas elogia base e projeta Baiano: 'Já começou a ser traçado'

Rodrigo Chagas ficou satisfeito com o desempenho dos jogadores da base do Vitória utilizados no triunfo por 1x0 contra o Brasil de Pelotas na noite desta sexta-feira (29), no estádio Bento Freitas. O centroavante Samuel, 20 anos, fez o único gol do jogo, que marcou o encerramento da Série B do Brasileiro.

"A gente resgata a identidade com os garotos do clube. É o DNA que todos conhecem. A gente sabe do potencial que eles podem nos dar num futuro próximo. Quero parabenizar a todos eles pela grande partida, pelo grande empenho, não só técnico como tático, de todos, mas a garotada, sem sombra de dúvida, fez um grande jogo hoje diante daquilo que eu já esperava".

Além de Samuel, outros seis atletas da base também tiveram oportunidade de exibir o futebol: o goleiro Yuri, o lateral esquerdo Pedrinho, o zagueiro Mateus Moraes, os meias Gabriel Santiago e Eduardo, além do atacante Ruan Nascimento. Este ano, Rodrigo Chagas promete dar ainda mais espaço aos talentos da casa.

"Sem dúvida, até porque é uma base muito forte e sólida que nós temos, uma geração muito boa. Eu já conheço há quatro anos e tenho certeza que eles vão colaborar muito para que o Vitória tenha uma crescente dentro daquilo que a gente espera durante o ano", disse.

O Vitória volta a entrar em campo no dia 21 de fevereiro, quando estreia no Campeonato Baiano contra a UNIRB. Rodrigo Chagas contou que o planejamento do estadual já está sendo discutido.

"Já começou a ser traçado. Já tivemos uma mini reunião com o presidente Paulo Carneiro. Faltam alguns ajustes em termos de atletas para que a gente possa recompor dentro da necessidade que a gente percebe que temos para que na nossa caminhada durante o Campeonato Baiano e no restante do ano possamos ter um grupo bastante competitivo para as competições que irão vir por aí", afirmou o técnico. "Nós temos que ter no mínimo uns 30 a 32 atletas compondo o elenco dentro da necessidade que a gente vai ter nas partidas", projetou.

Rodrigo Chagas aproveitou a última entrevista coletiva da Série B para mandar um recado à torcida do Vitória: "Esse ano vamos trabalhar e trabalhar muito. Vamos buscar no nosso clube e com os nossos atletas aquilo que todos nós queremos. Além de competitividade, títulos. Vamos buscar o Baiano, respeitando os adversários, e o objetivo maior que é fazer o Vitória subir para a Série A".